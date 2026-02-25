Дело обвиняемых в смерти пациента хирургов IQ Plastique прекращено

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Савеловский суд Москвы прекратил дело двух хирургов частной клиники IQ Plastique Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева за истечением срока давности. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.



Елагин и Кадзаев проходили по делу по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

По данным следствия, хирурги осуществили ненадлежащее лечение пациента, который обратился в клинику для операции по снижению веса, заключив договор на сумму более 300 тысяч рублей. После вмешательства, которое состоялось 16 февраля 2024 года, мужчина был выписан, но через 4 дня вернулся с жалобами на ухудшение самочувствия.

Елагин оставил пациента под амбулаторным наблюдением, однако, по версии обвинения, врачи проявили небрежность, что привело к осложнениям и задержке медицинской помощи. 23 февраля 2024 года пациент был переведен в реанимацию другой больницы, где 27-го числа скончался.

Елагина и Кадзаева задержали. Во время следствия они находились под домашним арестом. Первый из них заявлял, что не считает себя виновным. В рамках расследования был также допрошен известный пластический хирург Тимур Хайдаров.