25 февраля, 19:25

Наука

"Росатом" разработает биоинженерное сердце на ядерных батарейках

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Ученые "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца, полностью выращенного из человеческих клеток. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Для его работы планируется использовать миниатюрные изотопные батарейки, которые смогут запустить орган.

К настоящему моменту ученые уже вырастили клапан сердечной мышцы. Ожидается, что по свойствам этот лабораторный образец превзойдет все аналоги. Глава госкорпорации Алексей Лихачев представил его Владимиру Путину на Форуме будущих технологий.

"В лабораториях ученые "Росатома" формируют особые генетические конструкции, которые позволяют "перепрограммировать" стволовые клетки человека в универсальные. Из них можно будет выращивать ткани, подходящие любому пациенту и не вызывающие иммунного отторжения. Таким образом, не нужно дожидаться очереди и искать подходящих доноров для пересадки", – отметили в госкорпорации.

Ранее российский лидер заявлял, что до создания "живого сердца" еще далеко, однако российские ученые привносят немалый вклад в развитие медицины и различных технологий, спасающих жизни людей.

Вместе с тем глава государства подчеркивал, что такие разработки в сфере медицины и биотехнологий должны внедряться как можно быстрее, без лишних бюрократических препятствий. Он также поручил правительству быстрее разработать стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.

медицинанаука

