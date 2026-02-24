IT-эксперт Горелкин усомнился в финале "эпохи удаленки" на фоне различных блокировок

Российские компании пожаловались на проблемы с удаленным доступом после обновлений Роскомнадзора, сообщили СМИ. Скажется ли это на сотрудниках, работающих из дома, и как ситуация может в целом отразиться на рынке труда, разбиралась Москва 24.

Сложности для удаленки

Пользователи социальных сетей и представители бизнеса жалуются на сбои в работе удаленного доступа, которые, по их мнению, могут быть связаны с недавними обновлениями настроек технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) со стороны Роскомнадзора. Как сообщает "Коммерсант FM", речь идет о проблемах с RDP-подключением – протоколом удаленного рабочего стола от Microsoft, который позволяет сотрудникам подключаться к служебным учетным записям с домашних устройств.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подтвердил наличие проблемы, но отметил, что о полной невозможности удаленной работы речь не идет.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Большинство компаний так или иначе понимают, что в связи с ситуацией и с вводимыми ограничениями возможны какие-то сложности. Поэтому предусматриваются и резервные каналы, оперативно производятся работы по донастройке корпоративных систем.

Ситуация усугубляется продолжающимися ограничениями в отношении Telegram. 10 февраля Роскомнадзор официально признал замедление работы мессенджера и заявил, что продолжит принимать меры для исполнения российского законодательства и защиты граждан. Из-за усиления фильтрации трафика пользователи ежедневно жалуются на сбои в работе IP-диапазонов и доменов, не связанных с платформой, включая те, через которые получают обновления проекты Linux и Microsoft.

Однако на фоне этого вице-президент независимой коммуникационной группы Карина Оганджанян озвучила мнение, что говорить о конце эпохи удаленки преждевременно.

"Удаленка – популярная форма взаимодействия с сотрудниками. Например, в Краснодаре в IT-направлении сложилась совершенно нормальная и принятая культура удаленной работы. И пока команды ничего не беспокоит. А как будет дальше? Пока мы особо не видим разницы", – отметила она.

При этом она добавила, что в Москве с удаленной работой стало несколько сложнее, так как столичный бизнес якобы хуже поддается четкой постановке KPI и другим формальным критериям. Поэтому число удаленных сотрудников в городе ниже, хотя их все еще достаточно. Технические сложности существуют, но для бизнеса они сейчас не являются принципиальными, уверена она.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров также предупредил, что использование Telegram с VPN создает серьезные риски для безопасности личных данных россиян. По его словам, такие сочетания делают переписку "открытой книгой", доступной для перехвата, что угрожает не только частной жизни, но и коммерческой тайне.

Только слухи?

По мнению эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина разговоры, что Россия может остаться без удаленки, сильно преувеличены.

"Но ни один здравомыслящий администратор не должен вывешивать протокол RDP (технология удаленного доступа к рабочему столу) в открытый интернет. Если IT-специалист говорит, что удаленка невозможна из-за проблем с RDP, это означает, что он неправильно организовал инфраструктуру", – пояснил Горелкин.

Использовать технологию удаленного доступа напрямую, без защиты, опасно: доступ к такому компьютеру могут получить злоумышленники или хактивисты.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Существуют альтернативные способы организации такой работы. Например, можно подключиться к облачным провайдерам или виртуальным рабочим местам. В этом случае пользователь просто заходит на сайт и весь трафик идет по обычным интернет-протоколам, которые никак не замедляются и не блокируются.

По словам эксперта, это абсолютно легальный и безопасный способ.

"Также есть множество приложений для удаленного доступа, которые не требуют открытого RDP и работают через стандартные протоколы. В итоге проблема, если она возникла, решается, поэтому удаленка никуда не денется", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что ранее Минцифры обращало внимание на то, что компании, использующие VPN для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов, могут сталкиваться с ограничениями, связанными с блокировкой запрещенных ресурсов. Если рабочие протоколы подпадают под меры Роскомнадзора, ограничения можно снять – для этого необходимо обратиться в ведомство.

Обычно списки организаций передаются через профильные министерства – например, телеком-операторы направляют запросы в Минцифры. Однако компания может действовать и самостоятельно: позвонить по телефону 8 (495) 748-13-18 или направить письмо на адрес supervising@noc.gov.ru, указав название, IP-адреса, а также типы используемых VPN-сервисов и протоколов. После проверки Роскомнадзор внесет IP-адреса в "белый список" и снимет блокировку.

При этом кадровый эксперт Илья Варакин в беседе с Москвой 24 отметил, что на все продукты Microsoft и других платформ уже давно существуют дублирующие решения, которые российский бизнес хорошо освоил за последние 10–20 лет.

"Есть сервисы удаленного управления рабочим столом, средства связи, системы для фиксации информации, бизнес-приложения", – рассказал он.

Варакин отметил, что в вопросе рисков для удаленных работников важно разделять понятие угрозы от естественных рыночных колебаний.





Илья Варакин кадровый эксперт Количество удаленных сотрудников всегда было величиной нестабильной. Бизнес постоянно корректирует численность персонала под текущие потребности: в какие-то периоды набирает больше офисных работников, в какие-то – удаленных. Это нормальный процесс, а не следствие технических блокировок или других решений.

По мнению эксперта, если компания вдруг решит перевести всех удаленных сотрудников в офис, это ударит по экономике бизнеса. Например, отделы продаж, которые трудятся из дома, в случае перехода увеличат себестоимость продаж в полтора-два раза.

"Главная причина – удаленный сотрудник, как правило, получает меньшую заработную плату, и фонд оплаты труда составляет до 80% экономики отдела. Аренда помещений и техника тоже важны", – пояснил он.

Таким образом, динамика численности удаленных и офисных сотрудников зависит не от технических блокировок, а от естественного движения рынка, заключил Варакин.

