Депутат Бессараб: инженерные и технологические профессии будут самыми востребованными в РФ

Среднее звено "белых воротничков" и начинающие IT-специалисты рискуют остаться без работы в 2026 году. Какие сферы может затронуть волна сокращений и как сохранить и повысить свою профессиональную ценность, разбиралась Москва 24.

Всех заменит ИИ?

Цифровизация и искусственный интеллект постепенно меняют рынок труда, сообщает "Газета.ру". Основатель edtech-платформы Наталия Иванова пояснила, что в первую очередь под ударом возможного сокращения находятся исполнители рутинных операций и должности среднего звена, чьи функции сводятся к обработке информации по заданным алгоритмам.

"Еще не так давно, например, были сотрудники, которые просто переносили данные из одной таблички Excel в другую. За это тогда платили. Кто сейчас до сих пор так делает – у них серьезные проблемы. Такой сотрудник не приносит другой ценности", – пояснила Иванова.

Особую тревогу, по мнению Ивановой, вызывает ситуация в IT-сфере и науке, где сотрудников уже нанимают для обучения искусственного интеллекта (ИИ).





Наталия Иванова основатель edtech-платформы Джуны-программисты под угрозой. Крупные корпорации, как Google, сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ. Аналогичные процессы уже идут и в российских компаниях.

В то же время спрос на профессии, требующие физического труда (сантехники, электрики, мастера по ремонту), будет только расти из-за сложности их замещения алгоритмами. Иванова обратила внимание на то, что, помимо автоматизации, ключевым фактором риска сотрудника являются слабые "гибкие навыки", так как на рынке умение продавать себя постепенно становится одним из важнейших.

"Народ в большинстве своем стесняется. Особенно сейчас, когда многие привыкли годами работать на удаленке, делая одну и ту же задачу без живого общения", – рассказала специалист.

Однако, по мнению Ивановой, паниковать не стоит: бизнес уже начал возвращать часть уволенных из-за замены их функций нейросетями сотрудников. При этом эксперт рекомендовала осваивать ИИ как основной рабочий инструмент.

"Суть не в том, чтобы бояться замены, а в том, чтобы стать тем, кто умеет работать с нейросетями эффективнее других", – подчеркнула она.

Кроме того, важным шагом, по словам эксперта, является формирование "портфеля навыков", поскольку ценность теперь представляет специалист-"гибрид". Она также посоветовала активно прокачивать коммуникацию, учиться "продавать" свой труд и следовать правилу "чуть больше", выполняя задачи с избытком или заделом на будущее.

Ранее HR-директор Ирина Пак поясняла, что переход на новую работу в декабре или январе не лучшая стратегия. Основной риск, по ее словам, потеря годовой премии, выплата которой часто происходит не сразу, а после официального закрытия финансового периода компании. Кроме того, в конце года работодатели обычно сосредоточены на завершении проектов, бюджетировании и отчетности, поэтому количество открытых вакансий в этот период снижается.

Без работы не останемся

В связи с очень быстрым развитием IT-технологий и внедрением искусственного интеллекта практически во все сферы россиянам действительно придется постоянно переобучаться, повышать квалификацию и, возможно, менять специальность. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня в России для этого есть все возможности. Еще до начала процедуры сокращения, если человек знает, что может быть уволен в следующем году, важно помнить: независимо от ситуации можно всегда переобучиться, причем бесплатно и на востребованную профессию", – рассказала депутат.

Она пояснила, что искусственный интеллект уже самостоятельно находит и обрабатывает данные, вследствие чего многие специальности, связанные с рутинным вводом информации, действительно могут уйти с рынка.

"Но на смену им приходят новые, нужно лишь немного скорректировать направление деятельности и всегда быть готовым к обучению", – пояснила Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что касается таких профессий, как врачи, педагоги, работники культурной сферы, – это вечные ценности, и эти специальности всегда будут востребованы. Здесь беспокоиться не нужно, но важно постоянно поддерживать высокий уровень квалификации. Для врачей и учителей, например, это законодательное требование.

По мнению депутата, наиболее востребованы для будущего России инженерные и технологические направления, так как для страны крайне важно сохранить научный суверенитет.

"Развитие робототехники, приборостроения, станкостроения – это тренд мировой цивилизации. Страны, которые не закрепятся в этих нишах, могут проиграть в экономическом суверенитете. Поэтому именно в этих приоритетных, трендовых направлениях и стоит развиваться", – резюмировала она.

С высказываниями о том, что IT-специалисты начального уровня и среднее звено офисных сотрудников могут уйти с рынка, в беседе с Москвой 24 согласилась также учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

"Волна сокращений действительно идет, причем в разных организациях и сферах, но в первую очередь она затрагивает именно офисных работников. Бизнес стремится сохранить производственный персонал, который сложнее найти и заменить, а сокращения концентрируются в административной и управленческой средах", – рассказала Митрофанова.

По словам эксперта, наиболее заметны сокращения в банковском секторе, страховании, а также в сфере услуг в целом.

Она выделила две причины сложившейся ситуации: ранее в этих отраслях набрали избыточный штат, в результате чего сейчас происходит оптимизация расходов. Кроме того, именно сфера услуг быстрее всего внедряет инструменты искусственного интеллекта, такие как чат-боты для общения с клиентами, что высвобождает человеческие ресурсы.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Эта динамика вряд ли затронет ряд социально значимых профессий. Там, где требуются учителя и врачи, наоборот, испытывают острый дефицит в кадрах. На восполнение нехватки медицинских работников направлены государственные программы. Аналогичная ситуация в образовании: педагогов не хватает даже во многих крупных городах.

При этом административный персонал на госслужбе также подвержен сокращениям, уточнила она. В качестве одной из причин в данном секторе Митрофанова назвала портал "Госуслуги", который значительно снизил потребность в личном присутствии граждан в учреждениях, что привело к высвобождению административных ресурсов.

"Что касается ретейла, то здесь ситуация неоднозначна. Крупные магазины страдают от конкуренции с онлайн-площадками, особенно в регионах, где маркетплейсы открыли доступ к товарам, которых раньше не было. Сокращения могут их затронуть. Однако небольшие магазины у дома сохраняют свою нишу за счет удобства и близости к покупателю", – добавила специалист.

В качестве наиболее востребованных в России сейчас и в перспективе пяти лет она также назвала рабочие и технические специальности. При этом, по мнению Митрофановой, гуманитариям не стоит ждать полного исчезновения спроса на их труд, но конкуренция усилится.

Ключом к успеху может стать достижение высокого профессионального уровня в своей области, так как сильные специалисты всегда будут востребованы, даже если общее количество мест в профессии сократится, резюмировала эксперт.