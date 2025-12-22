Эксперт Ломанов: хабы по продаже подержанных авто не повлияют на цены на вторичном рынке

В России могут открыть хабы по продаже подержанных коммерческих машин со скидкой до 40%, сообщили СМИ. Как появление нового канала продажи повлияет на вторичный рынок, разбиралась Москва 24.
Купить такси
В начале 2026 года лизинговые компании планируют открыть в России до десяти специальных торговых площадок (хабов) для продажи подержанных автомобилей с существенными скидками.
На площадках будут выставлены автомобили, изъятые у клиентов из-за нарушений договоров лизинга. Речь идет о технике, которая ранее использовалась в коммерческих парках, такси, сервисах доставки, а также на предприятиях. В зависимости от срока экспозиции и типа транспортного средства скидка на их покупку якобы может составлять от 5 до 40%, отметили эксперты.
Создание хабов связано с необходимостью быстрой реализации накопившихся объемов изъятой техники, хранение которой становится нерентабельным из-за растущих расходов на аренду складов и фондирование.
"Собственный "автосалон", по нашим прогнозам, даст прирост продаж как минимум в два раза от ранее достигнутых значений", – отметили в автолизинговой компании, которая уже открыла первую пробную площадку в Ростове-на-Дону.
По оценкам участников рынка, общий сток изъятых машин в России превышает 50 тысяч единиц. В структуре этого объема грузовики составляют около 44%, прицепы – 21%, спецтехника – 14%, а легковые и коммерческие автомобили – 21%. В свою очередь, среди наиболее часто изымаемых марок – Shacman, FAW, "КамАЗ" в грузовом сегменте, а также Lada, Geely и Haval среди легковых автомобилей.
Эксперты также указывают, что влияние лизинговых компаний наиболее ощутимо на рынке грузовиков и спецтехники. На сегмент легковых автомобилей их активность повлияет меньше из-за специфики предложения: многие машины имеют большую историю эксплуатации, часто в такси, что сужает круг потенциальных покупателей.
При этом ранее автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил, что автомобили, ранее работавшие в такси или каршеринге, могут быть опасны из-за высокого износа. В то время как обычная машина за год проезжает 10–12 тысяч километров, служебные автомобили могут преодолевать до 80 тысяч километров и более.
Влияние на рынок
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек.
"Этими хабами могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи", – пояснил Хайцеэр в разговоре с Москвой 24.
Он уточнил, что машина после коммерческого использования все еще может быть достаточно "свежей", а может иметь и большой пробег, особенно если ранее использовалась в такси или службе доставки.
"Поэтому сам по себе факт приобретения через такой хаб не несет дополнительных уникальных рисков по сравнению с любой другой покупкой подержанного автомобиля. Ключевое – это провести тщательную проверку", – уточнил эксперт.
Процесс при этом ничем не отличается от стандартной покупки: машину нужно подробнейшим образом осмотреть, желательно на специализированной площадке с привлечением опытных мастеров, которые дадут заключение о ее техническом состоянии.
В то же время, по словам автоэксперта, влияние хабов на вторичный рынок будет зависеть от того, какие именно марки и модели и в каком объеме там будут представлены, а также от ценовой политики.
"Скорее всего, цены окажутся рыночными. Не исключено, что часть автомобилей будет приобретаться оптовыми перекупщиками, которые затем будут продавать их в розницу, – это обычная мировая практика", – пояснил он.
Таким образом, для конечного покупателя такая инициатива – просто еще один канал приобретения подержанного автомобиля, требующий стандартной для такого рынка осмотрительности, резюмировал Хайцеэр.
Автоэксперт Андрей Ломанов согласился с тем, что планируемое открытие специализированных хабов вряд ли окажет существенное влияние на рынок в целом, так как общее количество машин на "вторичке" не изменится.
"Однако на формирование такой системы потребуется значительное время, а преждевременные разговоры о скидках до 40% выглядят необоснованными. В текущих рыночных условиях, когда сохраняется дефицит предложения и высокий уровень цен, скидки не предоставляют ни частные продавцы, ни официальные дилеры", – рассказал Ломанов Москве 24.
Кроме того, автомобили, бывшие в коммерческой эксплуатации – в такси, курьерских службах, – традиционно не пользуются высоким спросом на вторичном рынке.
"К ним относятся с повышенной осторожностью, поскольку зачастую они подвергались интенсивной эксплуатации без должного обслуживания. Владельцы таких машин часто рассматривают их лишь как инструмент для заработка, что не способствует бережному отношению", – добавил эксперт.
Создание специализированного хаба, безусловно, имеет право на существование как дополнительный канал сбыта, но оно не вызовет ажиотажного спроса среди покупателей, считает Ломанов.
Заявления потенциальных организаторов хабов о более тщательной проверке и "чистой" истории автомобилей по сравнению с общим рынком также не стоит переоценивать.
"Сегодня в распоряжении покупателей имеются различные базы данных, которые предоставляют достаточно полную информацию об истории транспортного средства", – пояснил эксперт.
Для покупателя ключевым остается принцип "доверяй, но проверяй" – необходимость тщательного осмотра и изучения истории любого подержанного автомобиля, независимо от того, где он приобретается, заключил Ломанов.