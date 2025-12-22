Форма поиска по сайту

22 декабря, 16:02

Транспорт
Эксперт Ломанов: хабы по продаже подержанных авто не повлияют на цены на вторичном рынке

"До 40% дисконта"? Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин

В России могут открыть хабы по продаже подержанных коммерческих машин со скидкой до 40%, сообщили СМИ. Как появление нового канала продажи повлияет на вторичный рынок, разбиралась Москва 24.

Купить такси

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В начале 2026 года лизинговые компании планируют открыть в России до десяти специальных торговых площадок (хабов) для продажи подержанных автомобилей с существенными скидками.

На площадках будут выставлены автомобили, изъятые у клиентов из-за нарушений договоров лизинга. Речь идет о технике, которая ранее использовалась в коммерческих парках, такси, сервисах доставки, а также на предприятиях. В зависимости от срока экспозиции и типа транспортного средства скидка на их покупку якобы может составлять от 5 до 40%, отметили эксперты.

Создание хабов связано с необходимостью быстрой реализации накопившихся объемов изъятой техники, хранение которой становится нерентабельным из-за растущих расходов на аренду складов и фондирование.

"Собственный "автосалон", по нашим прогнозам, даст прирост продаж как минимум в два раза от ранее достигнутых значений", – отметили в автолизинговой компании, которая уже открыла первую пробную площадку в Ростове-на-Дону.

По оценкам участников рынка, общий сток изъятых машин в России превышает 50 тысяч единиц. В структуре этого объема грузовики составляют около 44%, прицепы – 21%, спецтехника – 14%, а легковые и коммерческие автомобили – 21%. В свою очередь, среди наиболее часто изымаемых марок – Shacman, FAW, "КамАЗ" в грузовом сегменте, а также Lada, Geely и Haval среди легковых автомобилей.

Объемы возвращенного имущества привели к перенасыщению сегмента подержанных автомобилей. Процесс работы с изъятой техникой уже организован и интегрирован в структуру продаж. Двухлетние машины идут с хорошим дисконтом.
Александр Ганчев
заместитель генерального директора лизинговой компании

Эксперты также указывают, что влияние лизинговых компаний наиболее ощутимо на рынке грузовиков и спецтехники. На сегмент легковых автомобилей их активность повлияет меньше из-за специфики предложения: многие машины имеют большую историю эксплуатации, часто в такси, что сужает круг потенциальных покупателей.

При этом ранее автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил, что автомобили, ранее работавшие в такси или каршеринге, могут быть опасны из-за высокого износа. В то время как обычная машина за год проезжает 10–12 тысяч километров, служебные автомобили могут преодолевать до 80 тысяч километров и более.

Влияние на рынок

Фото: depositphotos/Stocksolutions

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек.

"Этими хабами могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи", – пояснил Хайцеэр в разговоре с Москвой 24.

Он уточнил, что машина после коммерческого использования все еще может быть достаточно "свежей", а может иметь и большой пробег, особенно если ранее использовалась в такси или службе доставки.

"Поэтому сам по себе факт приобретения через такой хаб не несет дополнительных уникальных рисков по сравнению с любой другой покупкой подержанного автомобиля. Ключевое – это провести тщательную проверку", – уточнил эксперт.

Процесс при этом ничем не отличается от стандартной покупки: машину нужно подробнейшим образом осмотреть, желательно на специализированной площадке с привлечением опытных мастеров, которые дадут заключение о ее техническом состоянии.

Крайне важна и история обслуживания – нужно знать, как автомобиль эксплуатировался, проходил ли регулярное техническое обслуживание. Покупателю просто необходимо подходить к сделке разумно и использовать голову.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

В то же время, по словам автоэксперта, влияние хабов на вторичный рынок будет зависеть от того, какие именно марки и модели и в каком объеме там будут представлены, а также от ценовой политики.

"Скорее всего, цены окажутся рыночными. Не исключено, что часть автомобилей будет приобретаться оптовыми перекупщиками, которые затем будут продавать их в розницу, – это обычная мировая практика", – пояснил он.

Таким образом, для конечного покупателя такая инициатива – просто еще один канал приобретения подержанного автомобиля, требующий стандартной для такого рынка осмотрительности, резюмировал Хайцеэр.

Автоэксперт Андрей Ломанов согласился с тем, что планируемое открытие специализированных хабов вряд ли окажет существенное влияние на рынок в целом, так как общее количество машин на "вторичке" не изменится.

"Однако на формирование такой системы потребуется значительное время, а преждевременные разговоры о скидках до 40% выглядят необоснованными. В текущих рыночных условиях, когда сохраняется дефицит предложения и высокий уровень цен, скидки не предоставляют ни частные продавцы, ни официальные дилеры", – рассказал Ломанов Москве 24.

Кроме того, автомобили, бывшие в коммерческой эксплуатации – в такси, курьерских службах, – традиционно не пользуются высоким спросом на вторичном рынке.

"К ним относятся с повышенной осторожностью, поскольку зачастую они подвергались интенсивной эксплуатации без должного обслуживания. Владельцы таких машин часто рассматривают их лишь как инструмент для заработка, что не способствует бережному отношению", – добавил эксперт.

Создание специализированного хаба, безусловно, имеет право на существование как дополнительный канал сбыта, но оно не вызовет ажиотажного спроса среди покупателей, считает Ломанов.

В России уже давно сформировался обширный и разнообразный рынок подержанных автомобилей, где ключевую роль играют частные сделки между физическими лицами, а также крупные электронные площадки. Помимо этого, существуют дилерские центры и многочисленные перекупщики, как юридические, так и частные.
Андрей Ломанов
автоэксперт

Заявления потенциальных организаторов хабов о более тщательной проверке и "чистой" истории автомобилей по сравнению с общим рынком также не стоит переоценивать.

"Сегодня в распоряжении покупателей имеются различные базы данных, которые предоставляют достаточно полную информацию об истории транспортного средства", – пояснил эксперт.

Для покупателя ключевым остается принцип "доверяй, но проверяй" – необходимость тщательного осмотра и изучения истории любого подержанного автомобиля, независимо от того, где он приобретается, заключил Ломанов.

Веткина Анастасия

транспортавтоистории

Главное

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

