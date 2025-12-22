Эксперт Ломанов: хабы по продаже подержанных авто не повлияют на цены на вторичном рынке

В России могут открыть хабы по продаже подержанных коммерческих машин со скидкой до 40%, сообщили СМИ. Как появление нового канала продажи повлияет на вторичный рынок, разбиралась Москва 24.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В начале 2026 года лизинговые компании планируют открыть в России до десяти специальных торговых площадок (хабов) для продажи подержанных автомобилей с существенными скидками.

На площадках будут выставлены автомобили, изъятые у клиентов из-за нарушений договоров лизинга. Речь идет о технике, которая ранее использовалась в коммерческих парках, такси, сервисах доставки, а также на предприятиях. В зависимости от срока экспозиции и типа транспортного средства скидка на их покупку якобы может составлять от 5 до 40%, отметили эксперты.

Создание хабов связано с необходимостью быстрой реализации накопившихся объемов изъятой техники, хранение которой становится нерентабельным из-за растущих расходов на аренду складов и фондирование.

"Собственный "автосалон", по нашим прогнозам, даст прирост продаж как минимум в два раза от ранее достигнутых значений", – отметили в автолизинговой компании, которая уже открыла первую пробную площадку в Ростове-на-Дону.

По оценкам участников рынка, общий сток изъятых машин в России превышает 50 тысяч единиц. В структуре этого объема грузовики составляют около 44%, прицепы – 21%, спецтехника – 14%, а легковые и коммерческие автомобили – 21%. В свою очередь, среди наиболее часто изымаемых марок – Shacman, FAW, "КамАЗ" в грузовом сегменте, а также Lada, Geely и Haval среди легковых автомобилей.





Александр Ганчев заместитель генерального директора лизинговой компании Объемы возвращенного имущества привели к перенасыщению сегмента подержанных автомобилей. Процесс работы с изъятой техникой уже организован и интегрирован в структуру продаж. Двухлетние машины идут с хорошим дисконтом.

Эксперты также указывают, что влияние лизинговых компаний наиболее ощутимо на рынке грузовиков и спецтехники. На сегмент легковых автомобилей их активность повлияет меньше из-за специфики предложения: многие машины имеют большую историю эксплуатации, часто в такси, что сужает круг потенциальных покупателей.

При этом ранее автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил, что автомобили, ранее работавшие в такси или каршеринге, могут быть опасны из-за высокого износа. В то время как обычная машина за год проезжает 10–12 тысяч километров, служебные автомобили могут преодолевать до 80 тысяч километров и более.

Влияние на рынок

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек.

"Этими хабами могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи", – пояснил Хайцеэр в разговоре с Москвой 24.

Он уточнил, что машина после коммерческого использования все еще может быть достаточно "свежей", а может иметь и большой пробег, особенно если ранее использовалась в такси или службе доставки.

"Поэтому сам по себе факт приобретения через такой хаб не несет дополнительных уникальных рисков по сравнению с любой другой покупкой подержанного автомобиля. Ключевое – это провести тщательную проверку", – уточнил эксперт.

Процесс при этом ничем не отличается от стандартной покупки: машину нужно подробнейшим образом осмотреть, желательно на специализированной площадке с привлечением опытных мастеров, которые дадут заключение о ее техническом состоянии.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Крайне важна и история обслуживания – нужно знать, как автомобиль эксплуатировался, проходил ли регулярное техническое обслуживание. Покупателю просто необходимо подходить к сделке разумно и использовать голову.

В то же время, по словам автоэксперта, влияние хабов на вторичный рынок будет зависеть от того, какие именно марки и модели и в каком объеме там будут представлены, а также от ценовой политики.

"Скорее всего, цены окажутся рыночными. Не исключено, что часть автомобилей будет приобретаться оптовыми перекупщиками, которые затем будут продавать их в розницу, – это обычная мировая практика", – пояснил он.

Таким образом, для конечного покупателя такая инициатива – просто еще один канал приобретения подержанного автомобиля, требующий стандартной для такого рынка осмотрительности, резюмировал Хайцеэр.

Автоэксперт Андрей Ломанов согласился с тем, что планируемое открытие специализированных хабов вряд ли окажет существенное влияние на рынок в целом, так как общее количество машин на "вторичке" не изменится.

"Однако на формирование такой системы потребуется значительное время, а преждевременные разговоры о скидках до 40% выглядят необоснованными. В текущих рыночных условиях, когда сохраняется дефицит предложения и высокий уровень цен, скидки не предоставляют ни частные продавцы, ни официальные дилеры", – рассказал Ломанов Москве 24.

Кроме того, автомобили, бывшие в коммерческой эксплуатации – в такси, курьерских службах, – традиционно не пользуются высоким спросом на вторичном рынке.

"К ним относятся с повышенной осторожностью, поскольку зачастую они подвергались интенсивной эксплуатации без должного обслуживания. Владельцы таких машин часто рассматривают их лишь как инструмент для заработка, что не способствует бережному отношению", – добавил эксперт.

Создание специализированного хаба, безусловно, имеет право на существование как дополнительный канал сбыта, но оно не вызовет ажиотажного спроса среди покупателей, считает Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт В России уже давно сформировался обширный и разнообразный рынок подержанных автомобилей, где ключевую роль играют частные сделки между физическими лицами, а также крупные электронные площадки. Помимо этого, существуют дилерские центры и многочисленные перекупщики, как юридические, так и частные.

Заявления потенциальных организаторов хабов о более тщательной проверке и "чистой" истории автомобилей по сравнению с общим рынком также не стоит переоценивать.

"Сегодня в распоряжении покупателей имеются различные базы данных, которые предоставляют достаточно полную информацию об истории транспортного средства", – пояснил эксперт.

Для покупателя ключевым остается принцип "доверяй, но проверяй" – необходимость тщательного осмотра и изучения истории любого подержанного автомобиля, независимо от того, где он приобретается, заключил Ломанов.