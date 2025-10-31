Что нужно знать о новых правилах утильсбора в России

Новые правила расчета утильсбора на автомобили стали действовать в России начиная с 1 декабря. Что это значит и чем была обоснована данная мера – в материале Москвы 24.

Как будут рассчитывать?

Сбор, введенный в России в 2012 году, считается обязательным платежом, компенсирующим будущие затраты на утилизацию транспортных средств: легковых, грузовых, автобусов, прицепов и спецтехники. Уплачивать его необходимо производителям автомобилей, собранных в РФ, а также импортерам и частным лицам при ввозе машин из-за рубежа.

Размер платежа определяется умножением базовой ставки на специальный коэффициент. Для легковых авто базовая ставка составляет 20 тысяч рублей, для грузовиков, автобусов и прицепов – 150 тысяч. Коэффициент зависит от категории транспорта, его возраста (не действует на технику старше 30 лет), вида таможенного оформления, предусматривающего коммерческое или личное пользование, а также от объема и мощности двигателя.

Для того чтобы произвести расчет, введена прогрессивная шкала, применяющаяся к автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями, мощность которых выше 160 лошадиных сил, а также к электромобилям и последовательным гибридам с мощностью более 80 лошадиных сил.

Почему изменили формулу расчета

Раньше при расчете утильсбора мощность двигателя не принималась во внимание. Но с ростом популярности мощных автомобилей с небольшим объемом мотора, а также электрокаров и гибридов прежняя формула перестала отражать реальность.

Изменения также поспособствуют "очищению" рынка: до настоящего момента множество машин ввозилось по льготным тарифам как личное имущество, однако впоследствии перепродавалось. Новая система сделает подобные схемы невыгодными, что позволит бороться с мошенническими поставками, при которых автомобиль ввозится через посредника без предоставления покупателю каких-либо гарантий, считают эксперты.

Ожидается, что поступления от утилизационного сбора в 2026 году достигнут 1,65 триллиона рублей, что почти на половину превысит показатели 2025 года, сообщил ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета РФ. Из этой суммы 561 миллиард планируется получить с автомобилей, импортированных в Россию.

При этом рост утильсбора коснется и владельцев машин премиум-класса. Для новых автомобилей стоимость может подняться с нынешних 2 миллионов до почти 7 миллионов рублей, а для техники старше трех лет – с 3 миллионов до 10 миллионов рублей.



Новые правила утильсбора должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года. Но поскольку многие подходящие под измененный закон сделки по оплате иномарок были заключены после публикации проекта, дату решили отсрочить.

Рыночные прогнозы

Изменение тарифов может спровоцировать перестройку автомобильного рынка. Аналитики прогнозируют, что покупатели будут чаще выбирать менее мощные и более экологичные машины, в том числе электрокары. Еще одним следствием станет стимул для наращивания локализации производства в странах, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В свою очередь, по данным экспертов, цель реформы – не закрыть рынок для импортных машин, в противном случае отсутствие конкуренции неблагоприятно скажется на развитии отечественного производства. При этом рост утильсбора не должен серьезно отразиться на стоимости российских машин, поскольку для производителей предусмотрены субсидии.



Плановая индексация утильсбора должна вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом, по данным "Газеты.ру", Национальный автомобильный союз ожидает, что с новыми ставками бюджет России будет терять ежегодно до 300 миллиардов рублей из-за недополученных доходов. Эксперты отмечают, что те, кто ввозит в РФ иномарки по льготным ставкам, просто откажутся от этого канала покупки автомобилей.

Есть ли льготы

При этом для граждан, ввозящих машину для себя, по-прежнему будет действовать льготный тариф. Он распространяется на автомобили с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил и объемом до 3 литров. Размер сбора составляет 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи рублей – на авто старше трех лет.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соблюсти два ключевых условия: в год можно ввезти только одну машину, а также не перепродавать ее в последующие 12 месяцев. Если эти правила будут нарушены, утильсбор придется доплатить в полном объеме по ставке, установленной для юрлица.