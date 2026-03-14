14 марта, 17:06

Политика

Иран объявил о подготовке к ударам по целям в ОАЭ и призвал людей эвакуироваться

Фото: depositphotos/lkpro

Иран в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк объявил, что нанесет удар по трем портам ОАЭ, сообщает Tasnim.

Жителей и тех, кто находится в портах Фуджайра, Халифа, Джебель-Али, призвали немедленно покинуть данную территорию. Отмечается, что эти районы стали законными целями, поскольку в них находятся американские военные, дислоцированные среди гражданских объектов. В ближайшие часы они могут быть поражены.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу Центральное командование вооруженных сил США ликвидировало все военные цели на острове Харк.

Через этот остров проходит примерно 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов страны. При этом Трамп подчеркнул, что решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова.

Однако он предупредил, что в случае, если Иран или кто-либо предпримет попытки, которые помешают безопасному проходу судов через Ормузский пролив, тогда он скорректирует свое решение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

