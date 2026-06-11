Эксперт Бархота поддержал участие корпораций в формировании пенсий работников

Новая корпоративная пенсионная программа может появиться в России, сообщили эксперты. Кроме того, Минтруд предложил назначать страховые пенсионные выплаты без личного заявления граждан. В подробностях нововведений и том, как они повлияют на жителей страны, разбиралась Москва 24.

Прицел на будущее

В России разрабатывается установленная пенсионная программа (УПП), в основе которой лежат корпоративные выплаты и отчисления со стороны работодателей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, с предложенной инициативой уже знакомы Минфин, Минтруд и Минэкономразвития и она вызвала у ведомств положительный отклик.

Согласно нововведению, при оформлении на работу специалиста автоматически подключат к УПП, но с правом отказаться от участия. В отличие от уже действующей программы долгосрочных сбережений, государственного софинансирования в новом механизме не предусмотрено, однако не исключено введение новых налоговых стимулов, чтобы заинтересовать бизнес в формировании будущих пенсий своих кадров. Авторы идеи планируют представить ее правительству осенью 2026 года.

Параллельно с этим Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости в проактивном режиме, то есть без личного заявления гражданина. В опубликованном законопроекте сказано, что процесс планируется довести до автоматизма за счет уже имеющихся у пенсионных органов данных россиян. При этом мера не будет распространяться на тех, кто трудился за границей.

Кроме того, гражданин получит уведомление о назначении пенсии за 3 дня с правом отказа. Аналогичный порядок планируют ввести для досрочных пенсий, включая выплаты многодетным семьям и родителям детей с особенностями здоровья. Планируется, что нововведение вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2026-го накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3%. Перерасчет в беззаявительном порядке коснется около 136 тысяч граждан, обратили внимание в Социальном фонде РФ.

Кроме того, с этой же даты выплаты участникам программы софинансирования вырастут на 19,3%, что затронет более 37 тысяч россиян. Всего на индексацию в бюджете запланировано 8,5 миллиарда рублей.

Система в мелочах

Независимый финансовый советник Сергей Кикевич в беседе с Москвой 24 пояснил, что новая пенсионная программа с участием работодателей – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации, чтобы им было интересно в этом участвовать.

"Конечно, это полезно. Опыт других стран доказывает, что пенсия накапливается гораздо быстрее и лучше, если в этом участвует не только сам гражданин", – сказал специалист.

Также он подчеркнул, что самостоятельно откладывать деньги на старость удается не слишком большому количеству россиян.





Сергей Кикевич независимый финансовый советник Если бы это делало руководство не из зарплаты работников и само получало выгоду от участия, это стало бы хорошей системой. Например, если работодатель заплатил, условно говоря, 5 тысяч рублей за своего сотрудника, эта сумма снижает его налоги. Такая система выгодна и государству, и пенсионерам, и компаниям.

Комментируя законопроект Минтруда, эксперт отметил, что назначение пенсии автоматически для 99% граждан было бы удобно, так как у многих процесс оформления ассоциируется с лишней нагрузкой.

"Но есть одно исключение – те, кто специально хотел бы отказаться от пенсии, чтобы в будущем получать повышенную. Эти случаи единичные, поэтому можно было бы предоставить возможность письменного отказа от автоматической услуги заранее", – резюмировал он.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 предположил, что с технической точки зрения проактивное назначение пенсий будет похоже на налоговое администрирование, где многое также завязано на сборе всех необходимых данных в системе.

"На фоне того, что сейчас на рынке труда есть дефицит и если у государства есть потребность стимулировать россиян продолжать трудовую деятельность хотя бы на полставки, скорее всего, индексация для работающих пенсионеров в ближайшие годы будет более отчетливой", – предположил эксперт.

Что касается формирования выплат через софинансирование со стороны работодателей, Бархота напомнил, что в настоящее время организации отчисляют взносы в Соцфонд в размере 30% от фонда оплаты труда.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В последние годы государство сигнализирует о том, что работодатели должны тоже участвовать в процессе пенсионных накоплений своих сотрудников: либо добавлять небольшие отчисления с каждой зарплаты, либо уведомлять подчиненных, что организация участвует в формировании будущей пенсии. Это используется как фактор сохранения лояльности трудового коллектива.

У многих крупных корпораций уже есть отдельные программы, связанные с негосударственными пенсионными фондами. По мнению Бархоты, скорее всего, подобных примеров станет больше, так как это фактор, способствующий удержанию сотрудников.

Размер отчислений будет сильно зависеть от масштабов корпорации, ее отраслевой принадлежности и финансовых возможностей.

"Если у организации возникают убытки на протяжении многих месяцев и лет, это затрудняет возможность производить такие отчисления. Поэтому донастройка системы, видимо, будет производиться таким образом, чтобы взносы оказались более скромными, но при этом не сильно привязанными к финансовому результату компании", – добавил Бархота.

Однако многие соискатели уже начали интересоваться, есть ли у компании индивидуальная пенсионная программа. Для средних и крупных корпораций ее разработка стала правилом хорошего тона, резюмировал специалист.

