Эксперт Бархота поддержал участие корпораций в формировании пенсий работников

Новая корпоративная пенсионная программа может появиться в России, сообщили эксперты. Кроме того, Минтруд предложил назначать страховые пенсионные выплаты без личного заявления граждан. В подробностях нововведений и том, как они повлияют на жителей страны, разбиралась Москва 24.
Прицел на будущее
В России разрабатывается установленная пенсионная программа (УПП), в основе которой лежат корпоративные выплаты и отчисления со стороны работодателей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
По его словам, с предложенной инициативой уже знакомы Минфин, Минтруд и Минэкономразвития и она вызвала у ведомств положительный отклик.
Согласно нововведению, при оформлении на работу специалиста автоматически подключат к УПП, но с правом отказаться от участия. В отличие от уже действующей программы долгосрочных сбережений, государственного софинансирования в новом механизме не предусмотрено, однако не исключено введение новых налоговых стимулов, чтобы заинтересовать бизнес в формировании будущих пенсий своих кадров. Авторы идеи планируют представить ее правительству осенью 2026 года.
Параллельно с этим Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости в проактивном режиме, то есть без личного заявления гражданина. В опубликованном законопроекте сказано, что процесс планируется довести до автоматизма за счет уже имеющихся у пенсионных органов данных россиян. При этом мера не будет распространяться на тех, кто трудился за границей.
Кроме того, гражданин получит уведомление о назначении пенсии за 3 дня с правом отказа. Аналогичный порядок планируют ввести для досрочных пенсий, включая выплаты многодетным семьям и родителям детей с особенностями здоровья. Планируется, что нововведение вступит в силу с 1 января 2027 года.
Ранее стало известно, что с 1 августа 2026-го накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3%. Перерасчет в беззаявительном порядке коснется около 136 тысяч граждан, обратили внимание в Социальном фонде РФ.
Кроме того, с этой же даты выплаты участникам программы софинансирования вырастут на 19,3%, что затронет более 37 тысяч россиян. Всего на индексацию в бюджете запланировано 8,5 миллиарда рублей.
Система в мелочах
Независимый финансовый советник Сергей Кикевич в беседе с Москвой 24 пояснил, что новая пенсионная программа с участием работодателей – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации, чтобы им было интересно в этом участвовать.
"Конечно, это полезно. Опыт других стран доказывает, что пенсия накапливается гораздо быстрее и лучше, если в этом участвует не только сам гражданин", – сказал специалист.
Также он подчеркнул, что самостоятельно откладывать деньги на старость удается не слишком большому количеству россиян.
Комментируя законопроект Минтруда, эксперт отметил, что назначение пенсии автоматически для 99% граждан было бы удобно, так как у многих процесс оформления ассоциируется с лишней нагрузкой.
"Но есть одно исключение – те, кто специально хотел бы отказаться от пенсии, чтобы в будущем получать повышенную. Эти случаи единичные, поэтому можно было бы предоставить возможность письменного отказа от автоматической услуги заранее", – резюмировал он.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 предположил, что с технической точки зрения проактивное назначение пенсий будет похоже на налоговое администрирование, где многое также завязано на сборе всех необходимых данных в системе.
"На фоне того, что сейчас на рынке труда есть дефицит и если у государства есть потребность стимулировать россиян продолжать трудовую деятельность хотя бы на полставки, скорее всего, индексация для работающих пенсионеров в ближайшие годы будет более отчетливой", – предположил эксперт.
Что касается формирования выплат через софинансирование со стороны работодателей, Бархота напомнил, что в настоящее время организации отчисляют взносы в Соцфонд в размере 30% от фонда оплаты труда.
У многих крупных корпораций уже есть отдельные программы, связанные с негосударственными пенсионными фондами. По мнению Бархоты, скорее всего, подобных примеров станет больше, так как это фактор, способствующий удержанию сотрудников.
Размер отчислений будет сильно зависеть от масштабов корпорации, ее отраслевой принадлежности и финансовых возможностей.
"Если у организации возникают убытки на протяжении многих месяцев и лет, это затрудняет возможность производить такие отчисления. Поэтому донастройка системы, видимо, будет производиться таким образом, чтобы взносы оказались более скромными, но при этом не сильно привязанными к финансовому результату компании", – добавил Бархота.
Однако многие соискатели уже начали интересоваться, есть ли у компании индивидуальная пенсионная программа. Для средних и крупных корпораций ее разработка стала правилом хорошего тона, резюмировал специалист.