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10 июня, 11:39

Общество

Страховые пенсии по старости в России будут назначаться автоматически

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не надо будет писать для этого заявление, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью и для многодетных матерей.

"Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей, и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии", – уточнил Котяков.

Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил назначать 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. Он назвал такую выплату важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров.

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