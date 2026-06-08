В ГД заявили, что наличие иждивенцев в семье может повысить пенсию

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Наличие нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, может позволить повысить пенсию. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Речь идет о несовершеннолетних детях и студентах-очниках до 23 лет. Доплата к пенсии может составить одну треть фиксированной выплаты за каждого, но не более чем за трех иждивенцев. Кроме того, есть и другие категории, которые имеют право на повышенную фиксированную выплату, чей размер в текущем году составляет свыше 9 584 рублей.



"При достижении 80 лет фиксированная выплата автоматически удваивается – до 19 169 рублей", – отметил парламентарий.

Кроме того, неработающие пенсионеры, которые трудились в сфере сельского хозяйства не менее 30 лет, могут получить доплату в 25% от фиксированной выплаты, то есть около 2 400 рублей в месяц. При этом с 2022 года, если такую надбавку уже назначили, она сохранится даже после переезда гражданина в город. С текущего года в "сельский" стаж еще и включают все периоды ухода за детьми до полутора лет.

Также можно зайти в "Госуслуги" или в приложение Соцфонда РФ, запросив там выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Там можно проверить, правильно ли начислены пенсионные баллы и были ли учтены все периоды работы. Бывает так, что работодатели могли забыть передать данные или ошиблись в отчетах.

"Если нашли неточность – обращайтесь в СФР с подтверждающими документами, и стаж доначислят", – сказал Чаплин.

Четвертым способом для повышения пенсии депутат назвал возможность граждан выйти на пенсию позже. За каждый полный год отсрочки на сумму будут влиять повышающие коэффициенты. Если подождать 5 лет, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов на 45%.

"Это добровольное решение, но система честно поощряет тех, кто продолжает работать без получения пенсии", – резюмировал парламентарий.

Ранее в ГД РФ предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. Подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства. Такая мера будет означать дополнительные расходы бюджета, однако "эффект того стоит", уверены парламентарии.

