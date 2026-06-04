Минфин намерен направить пенсионные накопления "молчунов" в долгосрочные сбережения

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Министерство финансов России хочет, чтобы пенсионные средства "молчунов" стали частью механизма долгосрочных сбережений, рассказал в рамках ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

Под "молчунами" в системе пенсионных накоплений имеются в виду люди, которые никогда не подавали заявлений о том, чтобы их пенсионные накопления переводили в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), или выбирали управляющую компанию.

ВЭБ.РФ инвестирует накопления в надежные активы. Средства разделяются на портфель государственных бумаг и расширенный, в который и попадает большинство "молчунов".

По словам председателя госкорпорации Игоря Шувалова, сейчас правительство и ВЭБ.РФ готовят закон, который создаст объединенный пенсионный фонд с госконтролем. После его принятия у ВЭБ откроется дополнительная финансовая возможность для использования долгосрочных сбережений граждан и накоплений на пенсию. Также корпорация сможет делать инвестиции в современные технологические проекты.

Силуанов подчеркнул, что для того, чтобы деньги пенсионных накоплений стали полноценными долгосрочными сбережениями, необходимо изменить закон. В таком случае их можно будет наследовать, а также снять, если возникнет "особая жизненная ситуация".

Кроме того, многие "молчуны" могут даже не знать о том, что в Социальном фонде у них есть пенсионные накопления, подчеркнул министр.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил ввести в России 13-ю пенсию. По его словам, такая выплата может стать критически важной финансовой подушкой для пенсионеров, которым не помогают родственники, помимо этого, люди почувствуют заботу государства. Он также добавил, что особенно важна она будет для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода.

