Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Московский аэропорт Шереметьево продолжает принимать и отправлять рейсы, однако делает это только после одобрения уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее в аэропорту Жуковский были сняты аналогичные ограничения. Однако они продолжают действовать в отношении воздушной гавани Домодедово.

Меры были также приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании рейсов возможны изменения.