23 июля, 23:45Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Жуковский
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Аэропорт Жуковский вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время аэропорт функционирует в обычном режиме.
Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
При этом сохраняются ограничения в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это решение также было принято для обеспечения безопасности полетов.