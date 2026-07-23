Ограничения сняты в аэропорту Жуковский

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Аэропорт Жуковский вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время аэропорт функционирует в обычном режиме.

Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

При этом сохраняются ограничения в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это решение также было принято для обеспечения безопасности полетов.