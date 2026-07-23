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23 июля, 09:48

Происшествия

Самолет рейса Москва – Якутск экстренно сел в Сургуте из-за дебошира

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва – Якутск, совершил вынужденную посадку в Сургуте. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров, сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Житель Липецкой области во время полета встал с кресла, начал нецензурно браниться и обливать окружающих водой. На замечания и просьбы прекратить он не реагировал.

После этого мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти в салон бизнес-класса. Там его остановили бортпроводники и пассажиры. Когда лайнер приземлился в Сургуте, на борт поднялись сотрудники транспортной полиции и задержали дебошира.

"В текущем году этот гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение", – отметила Волк.

В отношении мужчины были составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. После этого его поместили в вытрезвитель. Самолет продолжил полет в Якутск примерно через час после экстренной посадки.

Ранее в аэропорту Домодедово полиция задержала пассажира рейса Москва – Омск, устроившего дебош на борту прямо перед отлетом. Экипаж вызвал наряд из-за громкого и грубого поведения мужчины, который ругался матом и не реагировал на замечания.

Прибыв на стоянку для самолетов, правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался уроженец Омска 1989 года рождения. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

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