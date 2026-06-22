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22 июня, 12:59

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РЕН ТВ: дебошир умер на борту рейса Москва – Омск

Дебошир умер на борту рейса Москва – Омск – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Омск, скончался агрессивный пассажир. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, 37-летний мужчина во время полета вел себя неадекватно и бегал по салону. Затем он достал ножницы и начал нападать на других пассажиров. Вскоре после этого он попытался прорваться в кабину пилота.

Мужчину обезвредили, связав ему руки и ноги пластиковыми стяжками. Когда пассажир успокоился, его освободили, однако вскоре он потерял сознание и умер. Причины смерти устанавливаются.

Ранее другой пассажир, также летевший рейсом Москва – Омск, устроил дебош в столичном аэропорту Домодедово прямо перед вылетом. Экипаж вызвал полицию, так как мужчина громко ругался матом, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания.

Нарушителем оказался уроженец Омска 1989 года рождения, на него составили протокол о мелком хулиганстве. К полету его не допустили.

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