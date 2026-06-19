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19 июня, 14:57

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Психолог Сулим призвала не читать электронные книги в отпуске

Книжный чемодан: почему путешественники увлеклись литературным туризмом

Туриндустрия начала продвигать чтение как часть путешествий, сообщили эксперты. С чем связана такая тенденция и какие произведения лучше всего брать с собой в отпуск, разбиралась Москва 24.

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Фото: 123RF.com/olegganko

Формат отдыха book-cation стал популярен на Западе, сообщило издание The New York Times. Это отпуск, который посвящен чтению: в отелях появляются библиотеки и специальные книжные клубы, а некоторые организуют тематические фестивали и ретриты.

Кроме того, ряд компаний предлагают маршруты, вдохновленные различными произведениями. Один из них – 12-дневное путешествие по Хорватии, построенное по мотивам бестселлера американской писательницы Эмили Генри "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Кроме того, практикуются поездки, маршрут которых строится вокруг мест рождения или жизни авторов, а также локаций с подходящей атмосферой для чтения, отметили журналисты.

Российская индустрия также старается подстраивается под общемировой тренд, рассказала Москве 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. В стране появляются литературные фестивали и ретриты, а также экскурсии по родным местам знаменитых писателей. Кроме того, можно отправиться в подмосковное Переделкино, которое считается главным литературным хабом, чтобы почитать в местной библиотеке, посетить лекции или просто прогуляться по парку.

Под тренд подстраиваются и отели: внутри комплексов появляются библиотеки и читальные залы в лобби, а некоторые гостиницы и вовсе полностью выстроены в этой концепции. Например, такие есть в Ростове-на-Дону и Вологде.
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

Кроме того, спросом пользуются поездки по мотивам произведений, например романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Такие путешествия обычно длятся два-три дня (одна-две ночи). Их удобно рассматривать как туры выходного дня, хотя можно найти и более продолжительные варианты", – рассказала эксперт.

Как правило, стоимость начинается от 10 000 до 30 000 рублей на человека за два дня в зависимости от наполняемости, условий проживания и количества дней. Также стоит закладывать сумму на дорогу до нужной точки, заключила Ансталь.

Выбор произведения

Фото: 123RF.com/malo68

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софьи Сулим.

Книгу берут на отдых, чувствуя, что появилось свободное время, которое можно провести без спешки и обязательств. Сам процесс снижает стресс, позволяет услышать себя и принять нужные решения, подчеркнула эксперт.

Также возникает возможность отвлечься от виртуального мира, который скорее раздражает, чем дает качественное содержание. Соцсети – информационный фастфуд, а книги – полноценное блюдо, их можно назвать качественным "десертом" для ума и души. Однако в поездку лучше брать бумажные версии: они позволяют быть в моменте, меньше нагружают глаза и не перевозбуждают нервную систему, в отличие от экранов.
Софьи Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Бумажную книгу приятно держать в руках, она не раздражает и создает ощущение настоящей включенности. Электронная версия часто ассоциируется с соцсетями и виртуальным миром, поэтому человек может не почувствовать настоящего расслабления, объяснила психолог.

"Содержание может быть абсолютно любым: как легкое, так и сложное произведение, главное, чтобы оно вызывало интерес. Единственное, от чего лучше воздержаться в отпуске, – книги, которые читаешь через силу, потому что "надо", а не хочется. Принуждение только испортит отдых", – рассказала Сулим.

Все, что выбрано по желанию – будь то художественная проза, научная литература или обучающие материалы, – способствует расслаблению, а значит, и запомнится как приятный отпускной момент. Вместе с тем эксперт посоветовала взять с собой издания разных жанров: например фантастику, роман, детектив и научно-популярную литературу. В процессе можно определиться, что именно нравится больше, заключила психолог.

Однако в целом россияне начали читать меньше, отметил в разговоре с Москвой 24 писатель, филолог, литературовед Александр Сидоров.

В 1990-е годы, когда после перестройки начали выходить новые книги, магазины были забиты людьми. А сейчас, если увидишь в магазине пару человек, – уже удача. Среди прочего, свою роль в этом сыграли цены: книга, особенно хорошего издания, стоит от 1 500 рублей и выше, и не каждый готов отдать за это такие деньги.
Александр Сидоров
писатель, филолог, литературовед

По его словам, ситуация касается как молодежи, чье внимание внимание переключается на другие форматы досуга (фильмы, сериалы, видеоигры, соцсети), так и взрослых. У последних причиной служит сильная нехватка времени на фоне современного ритма жизни и множества задач, которые нужно решать здесь и сейчас.

Однако отпуск в этом плане становится исключением: появляется свободное время, причем независимо от того, отправился ли человек на юг, за границу или остался дома.

"Атмосфера отдыха сама по себе располагает к тому, чтобы остаться наедине с книгой, будь то бумажное издание или электронная версия. При этом сказать, что именно люди читают в отпуске, сложно", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что в дороге многие россияне читают детективы и любовные романы – легкие жанры, не требующие глубокого погружения, позволяющие расслабиться и не размышлять о содержании. Как правило, это недорогие карманные издания, купленные на вокзалах или в аэропортах, часто низкого качества, после поездки теряют товарный вид.

Другие же, напротив, выбирают более сложные книги: античную литературу, классические произведения и философские тексты. Итоговое решение остается делом вкуса и индивидуальных предпочтений, заключил Сидоров.

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