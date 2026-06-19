Психолог Сулим призвала не читать электронные книги в отпуске

Туриндустрия начала продвигать чтение как часть путешествий, сообщили эксперты. С чем связана такая тенденция и какие произведения лучше всего брать с собой в отпуск, разбиралась Москва 24.

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Формат отдыха book-cation стал популярен на Западе, сообщило издание The New York Times. Это отпуск, который посвящен чтению: в отелях появляются библиотеки и специальные книжные клубы, а некоторые организуют тематические фестивали и ретриты.

Кроме того, ряд компаний предлагают маршруты, вдохновленные различными произведениями. Один из них – 12-дневное путешествие по Хорватии, построенное по мотивам бестселлера американской писательницы Эмили Генри "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Кроме того, практикуются поездки, маршрут которых строится вокруг мест рождения или жизни авторов, а также локаций с подходящей атмосферой для чтения, отметили журналисты.

Российская индустрия также старается подстраивается под общемировой тренд, рассказала Москве 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. В стране появляются литературные фестивали и ретриты, а также экскурсии по родным местам знаменитых писателей. Кроме того, можно отправиться в подмосковное Переделкино, которое считается главным литературным хабом, чтобы почитать в местной библиотеке, посетить лекции или просто прогуляться по парку.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Под тренд подстраиваются и отели: внутри комплексов появляются библиотеки и читальные залы в лобби, а некоторые гостиницы и вовсе полностью выстроены в этой концепции. Например, такие есть в Ростове-на-Дону и Вологде.

Кроме того, спросом пользуются поездки по мотивам произведений, например романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Такие путешествия обычно длятся два-три дня (одна-две ночи). Их удобно рассматривать как туры выходного дня, хотя можно найти и более продолжительные варианты", – рассказала эксперт.

Как правило, стоимость начинается от 10 000 до 30 000 рублей на человека за два дня в зависимости от наполняемости, условий проживания и количества дней. Также стоит закладывать сумму на дорогу до нужной точки, заключила Ансталь.

Выбор произведения

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софьи Сулим.

Книгу берут на отдых, чувствуя, что появилось свободное время, которое можно провести без спешки и обязательств. Сам процесс снижает стресс, позволяет услышать себя и принять нужные решения, подчеркнула эксперт.





Софьи Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Также возникает возможность отвлечься от виртуального мира, который скорее раздражает, чем дает качественное содержание. Соцсети – информационный фастфуд, а книги – полноценное блюдо, их можно назвать качественным "десертом" для ума и души. Однако в поездку лучше брать бумажные версии: они позволяют быть в моменте, меньше нагружают глаза и не перевозбуждают нервную систему, в отличие от экранов.

Бумажную книгу приятно держать в руках, она не раздражает и создает ощущение настоящей включенности. Электронная версия часто ассоциируется с соцсетями и виртуальным миром, поэтому человек может не почувствовать настоящего расслабления, объяснила психолог.

"Содержание может быть абсолютно любым: как легкое, так и сложное произведение, главное, чтобы оно вызывало интерес. Единственное, от чего лучше воздержаться в отпуске, – книги, которые читаешь через силу, потому что "надо", а не хочется. Принуждение только испортит отдых", – рассказала Сулим.

Все, что выбрано по желанию – будь то художественная проза, научная литература или обучающие материалы, – способствует расслаблению, а значит, и запомнится как приятный отпускной момент. Вместе с тем эксперт посоветовала взять с собой издания разных жанров: например фантастику, роман, детектив и научно-популярную литературу. В процессе можно определиться, что именно нравится больше, заключила психолог.

Однако в целом россияне начали читать меньше, отметил в разговоре с Москвой 24 писатель, филолог, литературовед Александр Сидоров.





Александр Сидоров писатель, филолог, литературовед В 1990-е годы, когда после перестройки начали выходить новые книги, магазины были забиты людьми. А сейчас, если увидишь в магазине пару человек, – уже удача. Среди прочего, свою роль в этом сыграли цены: книга, особенно хорошего издания, стоит от 1 500 рублей и выше, и не каждый готов отдать за это такие деньги.

По его словам, ситуация касается как молодежи, чье внимание внимание переключается на другие форматы досуга (фильмы, сериалы, видеоигры, соцсети), так и взрослых. У последних причиной служит сильная нехватка времени на фоне современного ритма жизни и множества задач, которые нужно решать здесь и сейчас.

Однако отпуск в этом плане становится исключением: появляется свободное время, причем независимо от того, отправился ли человек на юг, за границу или остался дома.

"Атмосфера отдыха сама по себе располагает к тому, чтобы остаться наедине с книгой, будь то бумажное издание или электронная версия. При этом сказать, что именно люди читают в отпуске, сложно", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что в дороге многие россияне читают детективы и любовные романы – легкие жанры, не требующие глубокого погружения, позволяющие расслабиться и не размышлять о содержании. Как правило, это недорогие карманные издания, купленные на вокзалах или в аэропортах, часто низкого качества, после поездки теряют товарный вид.

Другие же, напротив, выбирают более сложные книги: античную литературу, классические произведения и философские тексты. Итоговое решение остается делом вкуса и индивидуальных предпочтений, заключил Сидоров.

