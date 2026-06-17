Психолог Трофимова: игра в шахматы снижает тревожность у зумеров

Зумеры увлеклись шахматами, заметили в соцсетях. На тренд уже отреагировали столичные заведения, которые начали внедрять игру в свою концепцию. С чем это связано и сколько нужно тренироваться новичкам, чтобы освоить азы, разбиралась Москва 24.

Нишевое хобби

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chessinrestaurant; rep_chess; mychessclub

Шахматы стали новым трендом среди молодежи. К примеру, московские заведения начали анонсировать турниры в соцсетях, причем это не клубы для старшего поколения, а стильные, современные кафе и бары.

Например, один из ресторанов сообщил, что их встречи нацелены на опытных игроков. Таким гостям предлагают насладится атмосферой и компанией друг друга: без лекций и разбора партий.





из сообщения столичного ресторана Для тех, кто уже играет, проходил обучение, нарабатывал уровень. В этот вечер шахматы – это не только про партию. Они станут поводом для знакомства и живого общения.

Кроме того, организаторы уточнили, что для некоторых игра может выступить в роли дейтинга. Присутствующие смогут познакомиться и узнать друг друга прямо за шахматной доской.

Также рестораторы начали сотрудничать с сообществами игроков, чтобы создать сезонные шахматные клубы.

В комментариях некоторые пользователи иронично отметили, что самый главный минус таких турниров в том, что приходится играть в шахматы. Другие же уверены, что это не хобби, а любовь и смысл жизни.

Международный гроссмейстер Владимир Добров в беседе с Москвой 24 уточнил, что за последний год шахматы действительно стали набирать популярность у молодежи. По словам эксперта, начинать можно с трех лет, при этом многие приходят в игру в достаточно зрелом возрасте, поэтому ее смело можно назвать универсальной для всех поколений.





Владимир Добров международный гроссмейстер Для начала достаточно знать правила – они осваиваются примерно за десять минут по ходу первой партии, после чего человек понимает логику. Дома пригодится собственная доска с фигурами, хотя многие сейчас переходят на цифровые форматы: играют онлайн через приложения на телефонах или специальные платформы – зумеры активно пользуются таким способом.

Однако Добров уверен, что офлайн-партия дает иные ощущения: во время такой игры люди чувствуют соперника, а иногда могут даже считать его эмоции, что в интернет-версии игры сделать сложно.

"Это принципиально разные восприятия, и живое общение делает игру интереснее. При этом шахматы имеют и психологическую составляющую. Иногда по реакциям противника удается предугадать его ходы, но это работает при хорошем знакомстве с оппонентом. С незнакомым человеком его уровень определяется исключительно по действиям на доске", – рассказал он.

Эксперт пояснил, что для прогресса нужна реальная практика: начинающему игроку достаточно 1,5 часа в день, в то время как профессионалы могут тренироваться по 5–6 часов. Однако в таком вопросе важнее даже не время, а именно КПД.

"Для улучшения навыков, помимо самой игры, важно использовать тактические тренажеры, развивающие комбинационное зрение. Эти инструменты помогают систематизировать обучение, оттачивать умение видеть возможности для комбинаций и просчитывать варианты, что напрямую влияет на успех. Ежедневно следует уделять таким упражнениям не менее часа – как баскетболисты каждый день отрабатывают броски, иначе теряется форма, у шахматистов действует тот же принцип", – подчеркнул Добров.

Специалист разъяснил, что для таких занятий существует множество онлайн-ресурсов, а также специальные книги, брошюры и журналы с диаграммами позиций. Человек решает задачи, либо физически расставляя фигуры на доске, либо визуализируя положение в уме и подбирая возможные ходы. Высокий КПД достигается за счет грамотного подхода: примерно час нужно посвящать тактической тренировке, а полтора – непосредственно игре, заключил гроссмейстер.

Полезно для психики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог Екатерина Трофимова рассказала Москве 24, что шахматы отвечают сразу нескольким потребностям зумеров. По ее словам, в первую очередь такое увлечение удовлетворяет потребность в живом общении, которое не "сажает социальную батарейку", а дает возможность комфортно взаимодействовать с другими людьми в рамках установленных границ.





Екатерина Трофимова психолог Это достижимо благодаря тому, что игра обладает четкими правилами: психика отдыхает, здесь все определено, нет неожиданностей и тревожности. Известно, что можно делать, чего нельзя, какие шаги ведут к успеху, а какие – к последствиям. В нестабильном и хаотичном мире находиться в ситуации, где все строго по правилам, приятно и полезно для психики.

Специалист подчеркнула, что также популярность направления связана с сериалом "Ход королевы", который вышел в 2020 году. Он показал, что шахматы – это про интеллектуальность, возможность проявить себя и найти единомышленников, разделяющих схожие взгляды и ценности.

"Игра помогает отбирать "своих". Кроме того, шахматы развивают гибкость ума, внутренний характер, настрой и эмоциональный интеллект. Это не просто времяпрепровождение, но и интересный контент, который можно сфотографировать, выложить в соцсети, обсудить с друзьями. Также игра способствует знакомствам, в том числе с противоположным полом. Неловкость, стеснение и желание понравиться создают напряжение, а шахматы позволяют перефокусироваться на фигурах, снижая уровень волнения и стресса при знакомстве", – отметила она.

Игра помогает найти темы для разговора, не задавая глубинных вопросов, способных закрыть собеседника: можно обсудить ходы, фигуры, опыт соперника. По мнению эксперта, шахматы позволяют человеку раскрыться с разных сторон, не опасаясь осуждения, а также лучше узнать собеседника – его чувство юмора, гибкость ума, интеллект, умение поддерживать беседу, выигрывать или проигрывать.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев пояснил Москве 24, что зумеры в целом проявляют интерес к настольным играм. По его словам, если встреча проходит в формате дружеской партии, а не строгого турнира, параллельно есть возможность приятно провести время и пообщаться.





Николай Григорьев член совета Гильдии маркетологов Кроме того, на популярность конкретно шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными: например, сериалы, фильмы. Бизнес, почувствовавший конкретный тренд, начинает интегрировать его. Например, предлагать возможность играть в шахматы в своих заведениях – кафе и других пространствах. Сейчас своего рода время создания новых видов досуга и старых воспоминаний в новой форме.

Также эксперт уточнил, что в последнее время отмечается спад популярности классических кофеен. Логично, что предпринимателей возникает вопрос: что добавить, чтобы поддержать свою деятельность?

"Синтез услуг, развлечений и времяпрепровождения – сейчас глобальная тенденция в бизнесе. Недостаточно просто торговать или продавать кофе – нужно добавлять что-то еще. В спортбарах ставят столы для футбола, но они шумные и требуют эмоционального фона. Для тихой кофейни шахматы подходят идеально – они не мешают другим", – рассказал Григорьев.

Специалист подчеркнул, что сама тенденция будет длиться бесконечно, однако объекты имеют свойство меняться – в соответствии с трендами выберут другие кейсы, будь то шашки или что-то иное.

