Гуф обвинил назвавшую его монстром бывшую девушку в хайпе

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на обвинения бывшей девушки Разият Салаховой в абьюзе. Об этом экс-невеста сообщила в соцсетях, где опубликовала скриншоты их переписки.

Накануне Салахова рассказала своим подписчикам, что 3 года находилась рядом с монстром. Девушка эмоционально заявила о разрыве с рэпером. По ее словам, она подвергалась унижениям со стороны Гуфа. В частности, после одного из расставаний с ним он якобы через камеры следил в компании женщин за тем, как она плачет.

В сообщениях Гуф сначала саркастично согласился с обвинениями, но затем изменил позицию, заявив, что блогер хайпует. По словам Салаховой, рэпер также выразил опасения за свою репутацию среди других девушек.

Салахова не отказывается от своих слов. Она по-прежнему считает бывшего партнера нехорошим человеком и не верит, что он изменится. При этом она призвала подписчиков не хейтить Гуфа.

"Не нужно смещать ракурс сейчас на девушек! Тут виноват мой парень, который это все творил и кайфовал. Нет, он никогда не одумается и не задумается над своим поведением. Да, я виновата сама. Нет, ненавидеть его не нужно", – пояснила она.

Поддержку Салаховой выразила бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая. Она возмутилась тем, что никто из окружения Гуфа не вступился за блогера.

Ранее Гуф рассказал, что оказался в больнице после выступления на Пхукете. Он не стал раскрывать причину своей госпитализации.

Однако одна из пользовательниц Сети заявила, что исполнитель во время концерта рассказал поклонникам о случившемся. По словам девушки, рэпер упал в бассейн на своей вилле.