В Москве утвердили схему инженерного обеспечения для территории "Выставочный центр"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Комплексную схему инженерного обеспечения (КСИО) для территории "Выставочный центр" разработали и утвердили в столице. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Документ охватывает участок площадью 164,4 гектара в Пресненском районе и определяет развитие его инженерной инфраструктуры. По словам Ефимова, это один из самых сложных градостроительных проектов Москвы: на сравнительно небольшой площади предстоит развивать деловой район с высокой плотностью застройки, увязывая новые инженерные сети с уже действующими и обеспечивая бесперебойную работу существующих объектов.

"Комплексная схема инженерного обеспечения позволяет заранее просчитать все технические решения, избежать перегрузки сетей и синхронизировать строительство, в том числе такого знакового объекта, как национальный центр "Россия", с модернизацией коммунальной инфраструктуры", – рассказал заммэра.

В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что КСИО предусматривает строительство и развитие необходимых инженерных коммуникаций: более 20 километров электрических сетей, новых сетей водо- и теплоснабжения, канализации, поверхностного стока и телефонной канализации. Это создает прочную основу для комплексного освоения территории.

Национальный центр "Россия" строится на Краснопресненской набережной с марта. Его площадь превысит 200 тысяч квадратных метров, он сможет одновременно принимать до 20 тысяч посетителей. В центре разместятся выставочные пространства, концертный зал, медиа- и пресс-центры, а также площадки для делового общения.

КСИО разрабатываются для формирования единого подхода к развитию городской инфраструктуры. Они позволяют на ранних этапах спланировать технологическое присоединение объектов, модернизацию инженерных сетей и необходимые затраты, повышают качество проектных решений и сокращают сроки подготовки к строительству.

Ранее в районе Зюзино согласовали строительство нового здания для отдела полиции в рамках программы "Безопасный город". Здание на Азовской улице будет возведено за счет городского бюджета и займет площадь более 6 тысяч квадратных метров.

Внутри разместятся кабинеты сотрудников, комната приема граждан, спортивные зоны и конференц-зал на 155 человек. Главный вход будет оформлен порталом из металлических панелей, а фасады выполнены в сдержанном стиле. Для облицовки используют нержавеющую сталь.