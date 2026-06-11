Количество поездок на первом Московском трамвайном диаметре выросло вдвое

Число поездок на наземном транспорте столицы в будний день достигло 5 миллионов, что стало рекордом с 2020 года. Такого результата удалось добиться благодаря развитию маршрутной и улично-дорожной сети, в том числе по новой линии на проспекте Академика Сахарова запустили Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2. Как проект изменил жизнь горожан – в нашем материале.

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сергей Собянин открыл трамвайную линию без контактной сети на проспекте Академика Сахарова в сентябре 2025 года. Ее строительство – крупнейший проект возрождения трамвайной инфраструктуры последних лет в столице.

Он стал ключевым звеном для запуска сразу двух Московских трамвайных диаметров: Т1 (соединяет район Метрогородок на востоке города со станцией метро "Университет" на юго-западе) и Т2 (идет от станции метро "Чертановская" до станции МЦД Новогиреево). Они создали множество новых транспортных связей и помогли разгрузить ближайшие станции метро. Но без линии на проспекте Академика Сахарова реализовать эти проекты было бы невозможно.

Более того, по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой раньше вообще не ходил городской транспорт, что является довольно редким явлением для улично-дорожной сети столицы. Но почему выбрали именно трамвай? По каким причинам обсуждение и согласование проекта заняло столько времени? Какую роль для транспортной системы трамвайная линия играет сегодня? Про эти и другие неизвестные детали проекта Москве 24 рассказал генеральный директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов.

Исторический контекст

Фото: проспект Академика Сахарова (ранее Новокировский проспект), 1995 год. РИА Новости/Александр Поляков

Проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой – один из самых больших проектов преобразования центра Москвы ХХ века. Еще в 1920-е годы стало понятно, что Мясницкая улица сильно загружена и не справляется с большим количеством машин. Тогда впервые задумались над тем, чтобы проложить новый проспект от Площади трех вокзалов до центра города.

По Генплану 1935 года для разгрузки улицы предусматривалось "прорубить" параллельный широкий проспект от площади Дзержинского (сейчас – Лубянской) до Комсомольской площади. Поскольку в то время Мясницкая стала называться улицей Кирова, новый проспект получил проектное название Новокировский. Официально это название так и не было присвоено, но в документах планирования упоминалось.

В 1990-м проспекту дали имя Академика Сахарова, по которому горожане знают его до сих пор. Любопытно, но дома вдоль будущей улицы (в частности, здание Центросоюза) в 1930–1970-е годы заранее проектировали и строили так, чтобы их фасад выходил "лицом" на будущую магистраль. Таким образом планировалось сформировать облик новой улицы еще до начала ее строительства.

Проект прокладки проспекта был разработан в 1960–1970-х годах под руководством архитектора Павла Штеллера. Основная сложность заключалась в том, что со стороны Бульварного и Садового кольца на тот момент располагалась сеть узких переулков с очень плотной застройкой. Дома там стояли буквально стеной. Долгое время их сохраняли, поскольку с транспортной точки зрения небольшой участок проспекта ничего не давал, а с жильем в то время был дефицит. Однако к 1970-м годам было решено, что проспект все-таки необходим.

Работы планировали завершить к Олимпиаде-80: тогда начали сносить старые кварталы и закладывать новую дорогу. Однако до центра проспект так и не довели, реализовав лишь его часть – от Каланчевской улицы до Сретенского бульвара. В результате получилось широкое, но очень короткое шоссе, которое неожиданно начинается у Бульварного кольца и так же внезапно обрывается у Каланчевского путепровода. План 1930-х годов довести проспект до самого центра оказался утопией, поскольку в этом случае проект получался слишком дорогим. Тем более что продление проспекта дальше, к Лубянке, потребовало бы сноса ценных исторических зданий, без которых столицу сложно представить.

Фото: Новокировский проспект (сейчас проспект Академика Сахарова), 1989 год. ТАСС/Виталий Созинов

Кроме того, магистраль должна была не просто разгрузить Мясницкую (тогда Кировскую), а еще и соединить центр и северо-восток Москвы. Можно сказать, что еще на этапе проектирования стало понятно, что этот небольшой и широкий проспект в отдаленном будущем станет "соединительным" участком. Однако городской транспорт по магистрали так и не запустили, в том числе из-за того, что улица изначально проектировалась в первую очередь для движения автомобилей.

Лишь спустя 45 лет проспект Сахарова по-настоящему стал современным городским проспектом – впервые по нему поехал трамвай.

От идеи до проекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проспект Академика Сахарова – огромная по ширине (четыре полосы в каждую сторону) магистраль, которая раньше практически не пользовалась спросом у автомобилистов. Для него даже придумали альтернативную функцию, начав использовать в качестве площадки для проведения концертов и других массовых мероприятий. Трамвайная линия, которая могла бы эффективно использовать свободное пространство, казалась естественным решением для этой локации. Но насколько простой была идея, настолько же сложной оказалась ее реализация.

Когда масштабное развитие трамвайной инфраструктуры в столице только набирало обороты, проект пришлось по ряду причин отложить. Однако группа специалистов новой команды Дептранса, в которую входили и сотрудники "МосТрансПроекта", по собственной инициативе продолжала проработку идеи. Спустя два года, когда проект был в высокой степени готовности, его представили Сергею Собянину, который идею поддержал.

Работа закипела: начались предварительные исследования возможности строительства новой линии. Параллельно изучались подземные инженерные коммуникации в месте предварительной прокладки трамвайных путей. Одной из главных проблем на этом этапе стали "самострои" около станции метро "Чистые пруды", о которых сегодня уже мало кто помнит. Дело в том, что соединение двух участков трамвайной сети должно было произойти у вестибюля станции, который в 2015 году был буквально окружен палатками.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Освобождение в 2016 году центральных площадей от стихийной торговли позволило городу проектировать и строить новые объекты транспортной инфраструктуры, обеспечив эффективное движение городского транспорта и личных автомобилей. Это произошло и здесь: после расчистки площади у "Чистых прудов" можно было свободно пробовать различные варианты примыкания трамвайных путей и остановочных павильонов будущей линии, чтобы, с одной стороны, сохранить комфорт пешеходов, с другой – наладить качественную работу транспорта.

В 2021 году была готова предпроектная документация с расчетом затрат, ресурсов и детальной проработкой необходимых технических решений. Основные элементы будущей линии:



автономный ход трамваев. Проспект Академика Сахарова использовался в то время для проведения массовых мероприятий, поэтому пространство нельзя было заставлять столбами под контактную сеть. Предложенное решение – запустить трамвай на аккумуляторной батарее – было единственно возможным для того, чтобы проект линии получил одобрение департамента региональной безопасности Москвы;

Проспект Академика Сахарова использовался в то время для проведения массовых мероприятий, поэтому пространство нельзя было заставлять столбами под контактную сеть. Предложенное решение – запустить трамвай на аккумуляторной батарее – было единственно возможным для того, чтобы проект линии получил одобрение департамента региональной безопасности Москвы; возможность организации диаметральных маршрутов. Соединение отдельных сегментов трамвайной сети благодаря новой линии открывало возможность организации новых протяженных маршрутов, которые соединили бы разные части города наземным рельсовым транспортом.

В январе 2023 года Сергей Собянин утвердил проект планировки линейного объекта – основной документ, необходимый для начала работ. Также во время обсуждений были поддержаны идеи по автономному ходу и проработке диаметральных маршрутов.

Полный вперед

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После утверждения проекта планировки началась разработка транспортной схемы (о том, что это за документ и почему он важен для развития городского транспорта, мы уже рассказывали). Для этого специалисты изучили и проработали огромный участок площадью более 50 тысяч квадратных метров от станции метро "Чистые пруды" до Площади трех вокзалов. По ходу возникло огромное количество вопросов, которые нужно было решить. Как впервые в истории запустить по проспекту городской транспорт, не ухудшив движение автомобилей? Где расположить остановки нового участка трамвайной сети? Как организовать безопасное пешеходное движение по проспекту?

Несмотря на сложности, к январю 2022 года транспортная схема на новую линию была утверждена, а в 2024-м началось физическое строительство линии – с выноса инженерных сетей. Мэр Москвы открыл движение по новой линии 10 сентября 2025 года. Был запущен маршрут 90, который следовал от Сокольников до Павелецкого вокзала, соединил между собой четыре центральных железнодорожных вокзала, 16 станций метро и МЦД. Около 300 тысяч человек получили более удобные варианты поездок по городу.

Создание новой линии через центр стало первым шагом к формированию Московских трамвайных диаметров, и это, пожалуй, является самым значимым результатом проекта. Спустя два месяца после открытия движения по проспекту Академика Сахарова на смену маршруту № 90 пришел "удлиненный" Т1 – он возит пассажиров уже от Метрогородка до метро "Университет". Концепцию этого маршрута в "МосТрансПроекте" разрабатывали, кстати, еще в 2021 году. Таким образом, в ноябре 2025-го Сергей Собянин дал старт масштабному проекту Московских трамвайных диаметров, который стал крупнейшим развитием столичной трамвайной системы за последние десятилетия.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

А в апреле 2026 года появился второй трамвайный диаметр Т2, который проходит от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4 через проспект Академика Сахарова. Он стал самым протяженным городским диаметральным трамвайным маршрутом в мире – 33 километра и связал 13 районов столицы, улучшив транспортное обслуживание более чем 2 миллионов жителей.

Общая протяженность маршрутов Московских трамвайных диаметров – целых 60 километров! Пассажиры могут сделать пересадки с Т1 и Т2 сразу на 4 железнодорожных вокзала (Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий) и 41 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги. Маршруты впервые соединили трамвайную сеть востока и юго-запада через центр столицы.

Ключевое преимущество Московских трамвайных диаметров – минимальные интервалы движения по аналогии с метро. Трамвай всегда рядом: на маршрутах Т1 и Т2 они ходят каждые 6 минут, а общий интервал движения на общем участке в центре города (между метро "Красносельская" и "Тульская") сократился до 3. Трамваи теперь ходят чаще, чем метро во многих городах мира!

Московские трамвайные диаметры позволили разгрузить ближайшие станции метро в среднем на 15%. Среди них – "Чистые пруды", "Шоссе Энтузиастов", "Тульская" и "Красные Ворота". Жители все больше выбирают современные и комфортные трамваи для ежедневных поездок.

Трамвайных маршрутов с таким охватом в городе до сих пор не было. Работающие по принципу "наземного уличного метро" диаметры Т1 и Т2 стали мощным дополнением к существующей инфраструктуре и настоящим прорывом в развитии городского транспорта.

Большая перемена

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В коридоре первого Московского трамвайного диаметра Т1 количество поездок увеличилось в два раза – с 60 до 120 тысяч в день. На маршруте Т2 рост уже составил 66%: на сегодняшний день пиковый пассажиропоток составляет 83 тысячи поездок в день. Еще на этапе проектирования для специалистов "МосТрансПроекта" было важно сделать так, чтобы каждому пассажиру было комфортно, поэтому эксперты особо тщательно и внимательно подошли к разработке транспортной схемы. Об этой работе необходимо рассказать отдельно.

Строительство новой линии зачастую полностью меняет городскую среду и поведение участников дорожного движения вдоль всего маршрута. Все это важно предусмотреть заранее. Начнем с территории вокруг станции "Чистые пруды": раньше там была расположена только одна трамвайная остановка, где останавливались маршруты № А, 3 и 39. Они вели только в южную часть города – к Павелецкому вокзалу. Между Бульварным кольцом и Площадью трех вокзалов отсутствовала наземная транспортная связь. Добраться до Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов можно было только на метро или пешком минимум за полчаса.



Фото: НИИ "МосТрансПроект"

После появления новой линии остановки расположились прямо у вестибюля метро, благодаря чему пересадка с трамвая на станции "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар" теперь занимает меньше минуты. Доехать до Площади трех вокзалов от Бульварного кольца можно меньше чем за 10 минут.

Преобразился и сам проспект Академика Сахарова. Раньше пересечь его можно было только через подземный переход, совмещенный с входом в метро. Это создавало определенные неудобства, так как потоки пешеходов и пассажиров метро пересекались и в часы пик могла возникать "толкучка". Теперь вдоль всего проспекта установлены наземные пешеходные переходы со светофорами, что позволяет перейти дорогу без необходимости спускаться в подземный переход. В некоторых случаях (например, когда пассажир идет с тяжелыми чемоданами от вокзала) путь по улице может быть даже быстрее, чем под землей.



Фото: НИИ "МосТрансПроект"

На Площади трех вокзалов после запуска новой трамвайной линии этот транспортный узел стал еще востребованнее, поэтому важно было проработать потребности всех пассажиров и там. В частности, раньше автобусы у вокзалов двигались в одном ряду со всеми автомобилями и останавливались далеко от вокзалов. В результате пассажиры теряли до 10 минут и могли опоздать на поезд. Было решено пустить автобусы по выделенным полосам вместе с трамваями, а общую остановку для них сделать на Комсомольской площади. Это ускорило движение транспорта на 10 минут, а сама пересадка теперь занимает меньше минуты. Ранее объединенная трамвайно-автобусная линия применялась в том числе на Кожевнической улице.



Фото: НИИ "МосТрансПроект"

Кроме того, у Казанского и Ленинградского вокзалов появились специальные "карманы" для такси. Пассажиры теперь высаживаются и садятся в машины в строго определенных точках, которые нужно указывать в приложении при заказе – аналогичная система применяется в аэропортах. Благодаря ей заранее знаешь, куда приедет машина, и не тратишь время на ее поиск.

Специалисты "МосТрансПроекта" решили вопрос и с переходами. Раньше, чтобы попасть, например, с Ленинградского вокзала на Казанский, приходилось спускаться в подземный переход. С багажом это было неудобно и отнимало около 10 минут. Теперь по зебре можно перейти на другую сторону всего за 3. Более того, теперь по наземным переходам можно за 1 минуту пройти к остановкам трамваев у метро "Комсомольская" и у станции МЦД Площадь трех вокзалов. Через ключевой транспортный узел города у Площади трех вокзалов проходят пять трамвайных маршрутов: Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2, а также № 7, 13 и 50.

Фото: трамвай "Витязь-Москва". Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В создании проекта линии на проспекте Академика Сахарова участвовало сразу несколько подведомственных организаций. В частности, Московский метрополитен подготовил и выпустил на Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2 100 современных трамваев с автономным ходом. Среди них – 20 модернизированных трехсекционных трамваев "Витязь-Москва", которые проезжают новую линию протяженностью 2,1 километра без подключения к проводам. Система работает надежно, полученный опыт эксплуатации это уже показал. Строительство нового участка велось также под контролем специалистов Московского метрополитена: перед запуском линии была проведена приемка нового участка, проверена готовность к регулярной работе с пассажирами.

Режим светофоров для комфортных поездок по диаметрам перенастраивали специалисты Центра организации дорожного движения. Например, на перекрестке проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы время ожидания зеленого сигнала для трамваев за счет сокращения цикла снизилось со 100 до 45 секунд.

Кроме того, специалисты ГКУ "Организатор перевозок" на всех этапах строительства обеспечивали и контролировали бесперебойную работу городского наземного транспорта. В связи с прекращением трамвайного движения во время строительных работ они организовали запуск компенсационного автобусного маршрута № 07.

Открытие новой линии и запуск диаметральных маршрутов Т1 и Т2 – часть комплексной стратегии по развитию столичного транспорта. Трамваи не просто предлагают альтернативные маршруты для пассажиров, а формируют новые связи, удобные пересадки и надежные способы движения между различными районами Москвы по принципам наземного уличного метро.

Стратегия предполагает дальнейшее расширение трамвайной сети, в том числе за счет продления линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино. До конца 2027 года эти районы получат наземный городской транспорт с большей пропускной способностью и высокой скоростью движения.

