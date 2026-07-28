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28 июля, 17:57

Происшествия

Семья из четырех человек пострадала при атаке ВСУ на частный дом в Керчи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Частный жилой дом в Керчи подвергся атаке украинского БПЛА. В результате пострадала семья из четырех человек, включая ребенка, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Немного позднее Крючков сообщил о еще двоих пострадавших. В момент удара дрона они находились на одной из улиц города.

Ранее в Керчи вражеский дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Здание загорелось. Пострадали 10 человек. Трое жильцов, в том числе ребенок, были доставлены в медучреждение.

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