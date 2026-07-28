28 июля, 07:34Происшествия
ВСУ атаковали более 20 заправок в Белгородской и Курской областях за неделю
Фото: depositphotos/Afotoeu
За минувшую неделю Вооруженные силы Украины нанесли удары более чем по двадцати автозаправочным станциям в РФ. Большинство атак пришлось на Белгородскую и Курскую области, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, украинские формирования увеличили интенсивность ударов по АЗС с использованием FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Только в Белгороде за сутки 23 июля были атакованы десять автозаправок. В результате этих налетов пострадали пятнадцать мирных жителей.
Ранее Белгород подвергся массированной ночной атаке украинских БПЛА. Из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей.
Спасателям удалось ликвидировать вспыхнувшие в жилых домах пожары. В результате произошедшего пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет.