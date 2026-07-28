19 человек пострадали при атаке БПЛА на рейсовый автобус в Белгородской области

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА рейсовый автобус в городе Шебекине Белгородской области. В результате удара пострадали 19 мирных жителей, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

"18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 граждан получили осколочные ранения, еще у 3, предварительно, акубаротравмы", – написал он в MAX.

В настоящее время 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода, а при необходимости людей направят в больницы Москвы.

Глава региона также уточнил, что в результате украинских атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, а также осколками посечена легковушка.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что за неделю ВСУ нанесли удары более чем по 20 автозаправочным станциям в РФ. При этом большинство атак пришлось на Белгородскую и Курскую области.

В частности, Украина увеличила интенсивность обстрелов АЗС с использованием FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Например, 23 июля в Белгороде были атакованы 10 автозаправок. В результате пострадали 15 человек.