Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 09:46

Происшествия

19 человек пострадали при атаке БПЛА на рейсовый автобус в Белгородской области

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА рейсовый автобус в городе Шебекине Белгородской области. В результате удара пострадали 19 мирных жителей, рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

"18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 граждан получили осколочные ранения, еще у 3, предварительно, акубаротравмы", – написал он в MAX.

В настоящее время 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода, а при необходимости людей направят в больницы Москвы.

Глава региона также уточнил, что в результате украинских атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, а также осколками посечена легковушка.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что за неделю ВСУ нанесли удары более чем по 20 автозаправочным станциям в РФ. При этом большинство атак пришлось на Белгородскую и Курскую области.

В частности, Украина увеличила интенсивность обстрелов АЗС с использованием FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Например, 23 июля в Белгороде были атакованы 10 автозаправок. В результате пострадали 15 человек.

Читайте также


происшествиярегионы

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика