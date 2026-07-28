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28 июля, 23:13

Политика

Иран потребовал от Украины возместить ущерб за удар по судну в Каспийском море

Фото: 123RF.com/marylobakina

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море. Об этом он сообщил в соцсети X по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Необходимо возмещение убытков", – написал Арагчи.

По словам главы иранского МИД, Сибига заверил его, что атака на судно была непреднамеренной и что Киев не стремится к эскалации конфликта.

Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. В результате погиб один член экипажа, еще один был ранен.

МИД Ирана решительно осудил нападение, назвав его нарушением Устава ООН и актом агрессии, который может привести к эскалации конфликта.

В Тегеране также заявили, что республика планирует дать военный ответ на нападение Украины на торговое судно. Иранские вооруженные силы уже включили вопрос о военном ответе Киеву в свою повестку дня.

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