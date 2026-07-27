27 июля, 16:59Политика
Песков назвал опасным расширение Киевом украинского конфликта на Иран
Фото: kremlin.ru
Расширение Киевом украинского конфликта на Иран является опасным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя гибель моряка при ударе ВСУ по судну в Каспийском море, он указал, что Киев провоцирует очередной виток напряженности.
"Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом", – сказал Песков.
Отношения между Украиной и Ираном накалились после того, как ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. На борту произошел взрыв, один человек погиб, еще один пострадал.
После этого МИД Ирана осудил нападение и назвал его нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН. В ведомстве предупредили, что этот акт агрессии может вызвать дальнейшую эскалацию конфликта.