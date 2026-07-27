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27 июля, 16:59

Политика

Песков назвал опасным расширение Киевом украинского конфликта на Иран

Фото: kremlin.ru

Расширение Киевом украинского конфликта на Иран является опасным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя гибель моряка при ударе ВСУ по судну в Каспийском море, он указал, что Киев провоцирует очередной виток напряженности.

"Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом", – сказал Песков.

Отношения между Украиной и Ираном накалились после того, как ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. На борту произошел взрыв, один человек погиб, еще один пострадал.

После этого МИД Ирана осудил нападение и назвал его нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН. В ведомстве предупредили, что этот акт агрессии может вызвать дальнейшую эскалацию конфликта.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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