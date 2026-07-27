В Карелии девушка сорвалась с моста при попытке сделать селфи

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В Карелии девушка упала с моста, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел 20 июля на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. По данным ведомства, девушка стояла на мосту и фотографировалась, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. Во время падения она продолжала держать в руке телефон.

На устройстве оставался всего 1% заряда, однако она успела позвонить сестре и рассказать о случившемся. Та связалась с молодым человеком пострадавшей, который быстро прибыл на место, вызвал скорую помощь и пожарных.

Спасатели помогли медикам транспортировать девушку на жестких носилках с наложением шейного воротника. Подробная информация о ее состоянии не приводится.

Ранее в городе Балаково Саратовской области мужчина упал с копии Эйфелевой башни. Он сорвался с высоты более пяти метров, сломав два ребра и получив ушибы мягких тканей. Медики оказали ему всю необходимую помощь и стабилизировали состояние.

