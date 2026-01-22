Форма поиска по сайту

22 января, 21:56

Общество

В Саратовской области мужчина сломал ребра после падения с копии Эйфелевой башни

Фото: телеграм-канал "ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница"

В городе Балаково Саратовской области мужчина сломал ребра после падения с копии Эйфелевой башни. Об этом сообщили в Балаковской городской клинической больнице.

В медучреждении отметили, что инцидент произошел 13 января. Мужчина упал с высоты свыше 5 метров. Сначала врачи не поверили в его рассказ, что падение произошло с Эйфелевой башни, однако убедились в этом, когда он показал фотографию. Речь шла о ее уменьшенной копии. Там же расположены копии и других мировых достопримечательностей.

В итоге оказалось, что у пациента сломаны два ребра, также он получил ушибы мягких тканей. Медики оказали ему всю необходимую помощь и стабилизировали состояние мужчины. Его выписка планируется на следующей неделе.

Ранее мужчина упал под поезд в городском округе Кашира и выжил. Спасателям удалось проникнуть под днище поезда, аккуратно подсунуть под пострадавшего щитовые носилки и извлечь его из-под конструкции.

Мужчине на месте была оказана медицинская и психологическая помощь. После чего его передали медикам бригады скорой помощи с травмами различной степени тяжести.

