Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:55

Транспорт

РЖД запустят туристический поезд "В долину нарзанов" из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские железные дороги (РЖД) запустят новый туристический поезд "В долину нарзанов". Первый рейс запланирован на 15 июня с возвращением 19-го числа, сообщила пресс-служба компании.

Состав отправится из Москвы и посетит 4 города-курорта: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды. В маршруте также предусмотрена дополнительная остановка в Воронеже.

Сам поезд включает спальные вагоны СВ и купе, а также вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа, оснащенный инфракрасной сауной.

Туристическая программа предполагает экскурсии днем и продолжение движения между пунктами назначения ночью. В частности, в Ессентуках пассажиров ожидают дегустация воды из источников № 4 и 17, прогулка по Театральной площади, а также посещение Императорских ванн, Храма воздуха и много другое.

В Кисловодске путешественники смогут заглянуть в здание Главных нарзанных ванн, посетить Горячеводскую долину и парк Цветник. В свою очередь, в Пятигорске экскурсии пройдут по местам съемок фильма "12 стульев", в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова и Центральной Питьевой галерее.

В Железноводске туристов пригласят оценить минеральную воду из Смирновского и Славяновского источников, а также полюбоваться Дворцом эмира Бухарского и Каскадной лестницей.

Билеты на первое отправление уже доступны в продаже. Причем к ним можно добавить экскурсионный тур или отдельные экскурсии. Повторный рейс намечен на 21 октября.

Вместе с тем путешественники могут приобрести путевку на сезонный поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией, который запустят 24 апреля. Сезонный состав будет ходить каждый день из столицы, отправляясь в 20:00 с Павелецкого вокзала.

Он проедет через Воронеж и Ростов-на-Дону, а прибудет в Евпаторию на следующий день в 11:20. Исключением станет только рейс 24 апреля, который прибудет в место назначения в 12:15. Обратно состав станет отправляться с 26-го числа.

Читайте также


транспорттуризм

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика