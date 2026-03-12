РЖД запустят туристический поезд "В долину нарзанов" из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские железные дороги (РЖД) запустят новый туристический поезд "В долину нарзанов". Первый рейс запланирован на 15 июня с возвращением 19-го числа, сообщила пресс-служба компании.

Состав отправится из Москвы и посетит 4 города-курорта: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды. В маршруте также предусмотрена дополнительная остановка в Воронеже.

Сам поезд включает спальные вагоны СВ и купе, а также вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа, оснащенный инфракрасной сауной.

Туристическая программа предполагает экскурсии днем и продолжение движения между пунктами назначения ночью. В частности, в Ессентуках пассажиров ожидают дегустация воды из источников № 4 и 17, прогулка по Театральной площади, а также посещение Императорских ванн, Храма воздуха и много другое.

В Кисловодске путешественники смогут заглянуть в здание Главных нарзанных ванн, посетить Горячеводскую долину и парк Цветник. В свою очередь, в Пятигорске экскурсии пройдут по местам съемок фильма "12 стульев", в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова и Центральной Питьевой галерее.

В Железноводске туристов пригласят оценить минеральную воду из Смирновского и Славяновского источников, а также полюбоваться Дворцом эмира Бухарского и Каскадной лестницей.

Билеты на первое отправление уже доступны в продаже. Причем к ним можно добавить экскурсионный тур или отдельные экскурсии. Повторный рейс намечен на 21 октября.

Вместе с тем путешественники могут приобрести путевку на сезонный поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией, который запустят 24 апреля. Сезонный состав будет ходить каждый день из столицы, отправляясь в 20:00 с Павелецкого вокзала.

Он проедет через Воронеж и Ростов-на-Дону, а прибудет в Евпаторию на следующий день в 11:20. Исключением станет только рейс 24 апреля, который прибудет в место назначения в 12:15. Обратно состав станет отправляться с 26-го числа.