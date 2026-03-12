Форма поиска по сайту

12 марта, 20:07

Происшествия

Превышение концентрации бензола и ксилола выявлено из-за пожара на нефтебазе на Кубани

Превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола выявлено из-за загоревшейся нефтебазы в Тихорецке на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю после лабораторных исследований качества воздуха в пяти точках.

Исследования были организованы местным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Специалисты продолжают отбирать пробы и проводить лабораторные проверки. Региональное управление Роспотребнадзора взяло ситуацию под свой контроль.

Ведомство попросило местных жителей, которые проживают в районе места происшествия, не находиться на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от курения и использования контактных линз. Также гражданам рекомендовали проводить влажную уборку, употреблять больше жидкости, промывать глаза, нос и горло.

"При необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", – сказано в сообщении.

Также следует обращаться к медикам при возникновении симптомов острого заболевания или недомогания (одышка, кашель, бессонница), а также обострения хронических болезней.

Возгорание на кубанской нефтебазе произошло 12 марта после атаки БПЛА. В ликвидации пожара задействованы более 257 человек, в том числе специалисты МЧС России. Помимо этого, привлечены свыше 69 единиц техники и пожарный поезд. По последним данным, площадь пожара составила более 3,8 тысячи квадратных метров.

происшествияпожаррегионы

