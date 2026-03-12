Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Станция МЦД-4 Кутузовская работает штатно на фоне сообщений о задымлении. Об этом заявили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В телеграм-каналах 12 марта появилась информация о задымлении станции. По словам одной из пассажирок, сильно пахло гарью.

"Поезда следуют в обоих направлениях с остановкой на станции и посадкой пассажиров", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и электричек МЦД-3 изменится в марте из-за ремонтных работ.

С 02:30 14 марта до 02:30 16 марта и в это же время 21–23 марта будет проводиться ремонт второго главного пути участка Перово-1 – Люберцы-1. В связи с этим некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время.

