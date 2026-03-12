В МАММ открылась вторая международная биеннале "Искусство будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мультимедиа Арт Музее (МАММ) открылась вторая международная биеннале "Искусство будущего", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлены художественные проекты, которые созданы с помощью новейших технологий, например 3D-печати, искусственного интеллекта, робототехники и других. Экспонаты можно осмотреть до 6 июня.

Например, в здании МАММ на Остоженке посетителей на входе встречает масштабная работа Аристарха Чернышева "Техноэволюция" – человекообразные фигуры, которые полностью состоят из современных гаджетов и следуют друг за другом.

Один из кураторов проекта Алексей Шульгин отметил, что команда очень рада открытию. По его словам, биеннале сильно отличается от первой, однако есть и "некая преемственность".

"Некоторые художники, произведения которых были представлены на первой биеннале, представлены и здесь, но уже с совсем другими работами. Интересно проследить, как время и технологии повлияли на их творчество", – подчеркнул Шульгин.

Над целостностью биеннале также работали Анна Зайцева, Мария Лаврова и директор музея Ольга Свиблова.

В рамках выставки представлено 38 художественных проектов, при этом многие из них были созданы специально к биеннале. Одним из центральных стала работа Павла Пепперштейна "4338", вдохновленная рассказом Владимира Одоевского "4338-й год. Петербургские письма".

Одоевский 200 лет назад в своих книгах в том или ином виде описал электрическое освещение, интернет и поисковые системы. Вдохновившись, Пепперштейн создал кабинет философа, откуда тот мог бы перемещаться в будущее и строить свои прогнозы.

В другом зале представлен проект "эхо. txt". На планшете можно выбрать слово, которое станет темой для последующей цепочки действий – с помощью искусственного интеллекта формируется текст и передается роборуке, чтобы она набрала слова на бумаге с помощью печатной машинки.

Художник Тим Парщиков в рамках фотопроекта I’m Not a Robot обыграл капчи, с которыми сталкивался любой пользователь интернета. Однако нужно угадать не что изображено на фотографии, а кто из детей на фото станет гением, а какие из отпечатков на снегу оставил растерянный человек.

В проектах Надежды Колобаевой, групп "Скайбан" и Massalia посетители выставки смогут попробовать найти ответ на вопрос, что такое воспоминания и можно ли их воспроизвести, не обращаясь к ленте фото в телефоне.

Художник Владимир Григ в проекте-серии "Переход" попытался провести мост между прошлым и будущим, реальностью и фантазией, а также представлениями о будущем людей прошлого и настоящего.

В финале выставки зрители встретятся с искусственным интеллектом, который отказывается контактировать с людьми, поэтому изобретает свой язык и предлагает пройти капчу, чтобы доказать, что ты не человек.

Ранее сообщалось, что в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской.

Посетители смогут увидеть личные вещи артистки, редкие фотографии, кадры из фильмов и воспоминания современников. Экспозиция разделена на пять тематических секций, каждая из которых раскрывает новые грани личности Раневской.

