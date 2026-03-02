Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:07

Культура

Серия концертов пройдет в музыкальной гостиной столичного музея Скрябина

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Серия концертов классической музыки пройдет в музыкальной гостиной в мемориальном музее А. Н. Скрябина в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, 4 марта состоится выступление студента Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (МГК) Болиана Ли – он исполнит произведения Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Ференца Листа и Эдварда Грига. На 5-е число запланирован вечер фортепианной музыки "Диалоги эпох": Анна Котенева и Андрей Галошин представят произведения Иоганна Баха, Милия Балакирева, Павла Пабста и других композиторов.

14 марта студентка Версальской и Московской консерваторий Софья Сараджева исполнит произведения русских и зарубежных композиторов. В тот же день поэтессы Анна Федорова-Максакова и Анна Ретеюм в рамках мероприятия "Касаясь сердцевины бытия" представят романсы на свои стихи и музыку Анны Шатковской.

На следующий день в музее Скрябина ожидается концерт фортепианной музыки – Мария Кальянова исполнит сочинения Шуберта, Шопена и других. 19 марта в музее состоится лекция-концерт на тему произведений композиторов первой волны авангарда в исполнении профессора МГК Михаила Дубова.

21-го числа ожидается концерт камерной музыки в честь творчества Сергея Рахманинова, исполнят произведения композитора Александра Авакиви и Александр Рудаков. Затем, 22 марта, пианистка Афродита Когевина представит сочинения Жана-Филиппа Рамо, Вольфганга Амадея Моцарта и других. Посещение мероприятий платное, необходим билет.

Ранее стало известно, что после масштабной реконструкции в культурном центре "Москвич" прошло свыше 500 мероприятий. В частности, в культурном центре состоялся фестиваль "Зеленка", включивший серию музыкальных концертов, где начинающие музыканты впервые выступают на большой сцене. Всего с 2017 года к проекту присоединились свыше 80 артистов.

Читайте также


культурагород

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика