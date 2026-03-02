Серия концертов пройдет в музыкальной гостиной столичного музея Скрябина

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Серия концертов классической музыки пройдет в музыкальной гостиной в мемориальном музее А. Н. Скрябина в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, 4 марта состоится выступление студента Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (МГК) Болиана Ли – он исполнит произведения Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Ференца Листа и Эдварда Грига. На 5-е число запланирован вечер фортепианной музыки "Диалоги эпох": Анна Котенева и Андрей Галошин представят произведения Иоганна Баха, Милия Балакирева, Павла Пабста и других композиторов.

14 марта студентка Версальской и Московской консерваторий Софья Сараджева исполнит произведения русских и зарубежных композиторов. В тот же день поэтессы Анна Федорова-Максакова и Анна Ретеюм в рамках мероприятия "Касаясь сердцевины бытия" представят романсы на свои стихи и музыку Анны Шатковской.

На следующий день в музее Скрябина ожидается концерт фортепианной музыки – Мария Кальянова исполнит сочинения Шуберта, Шопена и других. 19 марта в музее состоится лекция-концерт на тему произведений композиторов первой волны авангарда в исполнении профессора МГК Михаила Дубова.

21-го числа ожидается концерт камерной музыки в честь творчества Сергея Рахманинова, исполнят произведения композитора Александра Авакиви и Александр Рудаков. Затем, 22 марта, пианистка Афродита Когевина представит сочинения Жана-Филиппа Рамо, Вольфганга Амадея Моцарта и других. Посещение мероприятий платное, необходим билет.

