Акция "Библионочь-2026" пройдет 18 апреля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Для проведения Всероссийской просветительской акции "Библионочь-2026" выбрана суббота, 18 апреля, сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

"Одно из главных культурно-просветительских событий страны состоится уже в 15-й раз. В Год единства народов России тема акции – "Единство народов – сила России!". Координатором выступит Российская государственная библиотека", – написала министр в своем канале в мессенджере МАХ.

Мероприятие вновь соберет участников в библиотеках, литературных музеях, культурных центрах и других учреждениях. Там гостей будут ждать книжные выставки, ярмарки, поэтические вечера, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления.

Любимова также напомнила, что в прошлом году "Библионочь" охватила 19 тысяч библиотек по всей стране. Тогда участниками стали 1,5 миллиона человек, из которых свыше 700 тысяч – дети. В свою очередь, в Донбассе и Новороссии к активностям подключились еще около 7 тысяч участников.

"Приглашаю присоединиться к "Библионочи" всех любителей книг и чтения", – заключила глава Минкульта.

Вместе с тем горожане могут присоединиться к акции "Свеча памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби. В этом году она пройдет в столичном Музее Победы в ночь на 22 июня.

В рамках события на фасаде здания культурного учреждения зажгутся 1 418 свечей. Более того, в 2026-м в Музее Победы также представят тематическую выставку памяти "872 дня трагедии и мужества" к 85-летию со дня начала блокады Ленинграда. Она будет посвящена тем временам и ленинградцам.

