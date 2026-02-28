Новые правила для турпоездов в России не затронут обычные составы и электрички

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Правила для обычных поездов дальнего следования и электричек останутся прежними после вступления в силу нововведений для туристических составов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

Изменения для турпоездов введут в стране с 1 марта. Соответствующий документ регламентирует порядок покупки и возврата билетов, посадки, перевозки, организацию экскурсионных программ и другие аспекты.

При этом для туристических составов предусмотрены некоторые особенности. В частности, с разрешения проводника пассажиры смогут играть на музыкальных инструментах и использовать звукоусиливающую аппаратуру – в обычных поездах это запрещено.

К турпоездам относятся ретро и круизные поезда, а также тематические вагоны, следующие по специальным маршрутам. Билеты на такие составы можно купить как в составе тура через туроператора, так и отдельно – просто на поезд, уточнили в министерстве.

Там добавили, что это экскурсионно-развлекательный сервис, который не является транспортом для решения повседневных задач региона.

Ранее сообщалось, что турпоезд "Сказочный экспресс" 3 апреля начнет путешествие по маршруту Москва – Киров – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Москва. Пассажиры во время поездки смогут познакомиться Царем Берендеем, посетить фабрику шоколада и музей мороженого.