28 февраля, 15:11

Туризм

Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам по возможности покинуть страну

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство РФ в Тель-Авиве из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке посоветовало российским гражданам по возможности уехать из Израиля до нормализации обстановки. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Россиянам порекомендовали выезжать из страны через погранпереход "Бегин" (Таба), который расположен на границе с Египтом, так как он работает круглосуточно. При этом гражданам РФ с действительными документами для посещения египетской территории виза не понадобится.

Посольство предупредило, что КПП "Алленби" на израильско-иорданской границе 28 февраля будет закрыт. Однако его работа возобновится 1 марта.

Кроме того, россиян попросили сохранять спокойствие и бдительность, а также неукоснительно выполнять требования властей Израиля по мерам безопасности, в том числе оставаться в защищенных помещениях и воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов.

Посольство РФ в Иране также попросило граждан РФ воздержаться от визитов в Исламскую Республику и покинуть страну в связи с ударами США и Израиля. При этом сведений о жертвах и раненых среди россиян не поступало.

Диппредставительство России в Дохе также посоветовало туристам из РФ, которые пребывают в Катаре, соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок на дальние расстояния. Дипломаты порекомендовали россиянам сохранять контакты с туроператорами и администрацией отелей. В посольстве также предупредили, что в расписании рейсов могут быть корректировки.

В свою очередь, российский МИД в своем телеграм-канале опубликовал номера горячих линий и экстренных телефонов российских загранучреждений. Например, для экстренной связи с посольством в Иране необходимо позвонить по номеру +98-21-6670-1161/63 или написать на почту rusembiran@mid.ru.

В Израиле граждане могут связаться с посольством по номеру +972-54-962-2341 или +972 3 522 67 44, а также по почте cons.israel@mid.ru. В Катаре действует номер +974 55 88 76 59, а в Бахрейне – +973 1772 5222 и +973 3940 3237, а также почта consbahrain@mid.ru.

Помимо этого, для россиян всегда доступен номер горячей линии Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД – +7-495-695-4545 и почта dskc@mid.ru.

Между тем генконсульство РФ в Дубае попросило россиян соблюдать меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми. Несмотря на эту рекомендацию, в дипмиссии указали, что туристическая и курортная инфраструктура в городе работает в штатном режиме.

"Объекты, представляющие потенциальный интерес в военном отношении, расположены на значительном удалении от туристических зон", – объяснили в генконсульстве.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил РИА Новости, что организованный поток туристов из РФ по направлениям Ирана и Израиля отсутствует. В частности, туроператоры не формируют массовые поездки в данные страны, поэтому они возможны лишь в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам).

"Согласно разъяснениям Минэкономразвития, основанным на сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Исламской Республике Иран и Израиле", – указали в РСТ.

Кроме того, жалоб от россиян, которые отдыхают в Объединeнных Арабских Эмиратах (ОАЭ), не поступало. Однако туристов попросили находиться в безопасных местах и не посещать зоны массового скопления людей. В случае задержки рейсов в РСТ посоветовали обращаться в авиакомпании и к туроператорам.

"Мы надеемся, что в ближайшее время воздушное пространство будет открыто, и туристы смогут вернуться домой. Просим туристов сохранять спокойствие и не мешать работе служб аэропортов", – добавил Абдюханов.

По его словам, в настоящее время паника среди туристов не наблюдается. Он уточнил, что все туроператоры находятся на связи с гражданами РФ и оперативно передают все необходимые сведения. Принимающие компании тоже работают, добавил Абдюханов. При этом сведений о пострадавших в ОАЭ пока не поступало.

В общей сложности в ОАЭ, Катаре, Омане и Бахрейне могут находиться около 52 тысяч россиян, уточнили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристы, которые 28 февраля не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях.

"Согласно онлайн-табло аэропорта Дубая, после некоторого ожидания самолeты приземляются, на прилет фиксируются задержки и отмены, однако часть рейсов продолжает вылетать по расписанию", – уточняет АТОР.

Кроме того, оператор воздушных судов Дубая Dubai Airports предупредил туристов, что им не стоит выезжать в аэропорты Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum (DWC) до того момента, пока им не поступят актуальные данные о рейсе. В компании подчеркнули, что для них приоритетом является операционная безопасность и благополучие пассажиров.

По предварительным данным, часть рейсов в DXB и DWC отменена или задержана из-за временного частичного закрытия воздушного пространства ОАЭ, введенного в качестве превентивной меры на фоне ситуации в регионе.

В МВД ОАЭ сообщили, что готовы принять меры для защиты граждан, резидентов и туристов. В свою очередь, как заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, необходимости в централизованном вывозе россиян из стран Ближнего Востока, в том числе из ОАЭ, пока нет.

Она объяснила, что в настоящее время есть разные прогнозы по поводу продолжительности конфликта. По ее словам, АТОР следит за развитием событий. При этом жизни и здоровью туристов на данный момент ничего не угрожает.

Между тем авиакомпания Emirates объявила в соцсети X о приостановке рейсов в аэропорт Дубая и из него. Причиной стало закрытие некоторыми государствами Ближнего Востока воздушного пространства. Пассажирам принесли извинения.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways тоже объявила, что приостановила рейсы в столицу Доху и из нее в связи с закрытием воздушного пространства, а также предупредила о задержках рейсов после возобновления полетов.

Рейсы корректируют и российские авиакомпании. Например, "Аэрофлот" сообщает, что отменяет все рейсы на 28 февраля в Дубай и Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства в ОАЭ. На 1 марта рейсы по этим направлениям будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.

"Авиакомпания следит за ситуацией и будет принимать дальнейшие решения о корректировке расписания (рейсов в ОАЭ. – Прим. ред.) с учетом необходимости обеспечения безопасности полетов", – сказано в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов предоставили возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформление возврата.

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Перевозчики из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля заранее проработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы. При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие.

Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию. По словам Трампа, Исламская Республика отвергала любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций.

По данным СМИ, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. После этого стало известно от ответном ударе со стороны Ирана. Спустя время Тегеран вновь атаковал израильскую сторону, а позднее была зафиксирована третья волна атаки.

При этом Иран, помимо баз США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании.

туризмполитикапроисшествияза рубежом

