Эксперт Колобова: переработки и профвыгорание приводят к феномену "пунктирной лояльности"

Больше половины россиян на постоянной основе задерживаются в офисе и перерабатывают, сообщили СМИ. Чем это может быть опасно и как спасти психику от перегрузки, разбиралась Москва 24.

Тренд на переработки?

Более 50% россиян постоянно задерживаются после окончания трудового дня и выполняют больше профессиональных задач, чем нужно, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования.





из результатов исследования Около трети участников опроса (29%) признались, что перерабатывают ежедневно от двух часов и более. Задерживаются на один-два часа еще 10%, а 12% проводят в офисах после окончания рабочего дня в пределах часа. Оставшимся 49% удается уходить вовремя и выдерживать баланс личного и рабочего времени.

По мнению участников опроса, главной причиной переработок является нехватка квалифицированного персонала – такую позицию высказали 22% респондентов. А почти для каждого пятого (21%) задержка в офисе связана с отсутствием мотивации заканчивать дела быстрее, поскольку у таких сотрудников отсутствуют личные интересы, не связанные с профессиональной деятельностью.

В свою очередь, четверть респондентов пожаловались на хаотичное планирование задач, особенно если важные поручения поступают ближе к концу дня. При этом совещания и задержки согласования проектов тревожат 7% работников. Вместе с тем есть сотрудники, которые добровольно перерабатывают ради карьеры (25%).

Также, по данным исследования, работодатели редко демонстрируют ответственное отношение к вопросам компенсации переработок. Только 20% участников подтвердили, что такие задержки официально оплачиваются в соответствии с требованиями ТК РФ. Еще 16% указали, что получают компенсацию за работу в выходные, а 13% – дополнительное свободные дни. Тем не менее большинство сотрудников (51%) привыкли считать сверхурочный труд обычной практикой, не предполагающей какого-либо возмещения.

Кроме того, почти треть респондентов (29%) отметила, что руководство одобряет практику переработок. У 17% начальство формально не поддерживает эту идею, но выделяет коллег, которые трудятся сверх нормы. При этом 26% полагают, что руководство вообще не обращает внимание на соблюдение трудового графика. Однако 28% руководителей все же выступают категорически против переработок.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что компании обязаны получить письменное согласие сотрудника на каждый случай переработки отдельно. При этом вариант компенсации в каждом случае индивидуален, но чаще всего речь идет о дополнительных выплатах.

Цепочка выгорания

Основная причина, по которой свыше 50% россиян регулярно перерабатывают, действительно связана с нехваткой персонала, поскольку сотрудникам приходится работать не только за себя, но и за других, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По мнению эксперта, еще один важный фактор кроется в стремительных изменениях, происходящих в различных отраслях, – бизнес-процессы приходится оперативно перестраивать, но не весь персонал успевает адаптироваться к новым условиям.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Также существенный момент – падение внутренней мотивации сотрудников и нарастающее выгорание, что парадоксальным образом тоже приводит к переработкам. Человек не может сконцентрироваться в течение рабочего дня, распыляется и вынужден задерживаться и доделывать задачи.

Однако, если такая инициатива исходит от самого подчиненного, руководству важно отслеживать, становится ли это системой. Разовые задержки возможны, но когда они перерастают в тенденцию, стоит вмешаться.

"Нужно поговорить с сотрудником, выяснить, с какими трудностями он сталкивается, что именно не успевает и почему. Кроме того, стоит провести самостоятельный мониторинг эффективности кадра. Например, проверить, как конкретно он распределяет время в течение дня, сколько часов тратит на задачи и как часто отлучается по разным причинам. На основе этих данных надо принимать решение, которое поможет оптимизировать процесс", – отметила эксперт.

В противном случае задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно: падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей. При систематических переработках это сказывается не только на одном человеке, но и на общей атмосфере в команде, заключила HR-эксперт.

Все это способно привести к когнитивному истощению. Мозг – это не процессор, который может трудиться бесконечно, у него есть ограниченный запас энергии, добавила в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог Светлана Колобова.

Она отметила, что эта особенность и лежит в необходимости соблюдения восьмичасового рабочего дня. Это не случайная цифра, а научно обоснованный показатель. Любую энергию, потраченную сверх необходимого времени, организм вынужден брать из запасов, предназначенных для иных целей – семейной жизни, восстановления сил и полноценного существования.





Светлана Колобова нейропсихолог Когда человек перерабатывает системно, он входит в режим хронического стресса, и кортизол начинает зашкаливать. При этом дофамин и серотонин, наоборот, падают. Что это значит? Сотрудник вроде бы делает то, что необходимо, но радости не испытывает. Он как в тумане, и все его раздражает.

Эксперт предупреждает, что последствия для психики в таком случае проявляются поэтапно: сначала наступает эмоциональное истощение. Люди приходят с работы, и им не хочется ни говорить, ни смотреть что-то, ни думать, а просто лечь и провалиться.

Также развивается и тревожность: перерабатывающий начинает жить в режиме "я должен успеть, должен не подвести". Постоянное напряжение становится фоном, и со временем человек оказывается неспособен расслабиться даже в выходные и в отпуске. Все это приводит к выгоранию.

"В коллективе такие переработки тоже сказываются. Возникает феномен, который я называю "пунктирная лояльность". Сотрудники вроде бы кивают, соглашаются, демонстрируют понимание, но на самом деле стараются ничего не делать и перекладывают ответственность друг на друга. Если случается что-то серьезное, каждый думает: "Петя скажет, Петя решит". Реальной вовлеченности нет", – отметила эксперт.

По мнению нейропсихолога, чтобы восстановиться после переработок, прежде всего, нужно научиться ловить сигналы организма. Если человек перестает радоваться тому, что любил, если бесит каждая мелочь, а утром нет сил встать – это повод остановиться.

"Есть несколько техник, которые помогают разгрузить мозг после работы. Хорошее упражнение – "правило белой стены". Нужно сесть перед стеной, на которой ничего нет, и просто смотреть на нее, спокойно дышать. Можно использовать диафрагмальное дыхание с фокусом на точку, вдыхая на четыре счета и выдыхая на восемь – длительный выдох возвращает из состояния перегруза. Все это надо делать в течение 10–15 минут", – отметила специалист.

Еще одна техника – "корзина для мусора": надо выписать на листок все, что крутится в голове, в том числе все рабочие планы, а потом задать себе вопрос: "Что реально из этого сгорит, если это не сделать?" и вычеркнуть все, без чего "мир не рухнет". Это также поможет разгрузить мозг, заключила Колобова.