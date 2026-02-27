Кинолог Карапетьянц: специальный ошейник поможет отучить собаку лаять в одиночестве

27 февраля, 17:31Общество
Фото: 123RF.com/anatolik1986
Активные прогулки и специальный ошейник помогут решить проблему воя собаки в отсутствие владельца. Об этом Москве 24 рассказал кинолог Константин Карапетьянц.
Он отметил, что для оставшейся в одиночестве собаки вокализация становится способом немного развлечься, а еще – позвать хозяина.
"С большой вероятностью все это происходит при изначальном неправильном подходе к воспитанию, когда ради присмотра за щенком кто-то из членов семьи всегда присутствует дома, а как только животное подрастет, все разбегаются по своим делам. В итоге для зверя одиночество становится неожиданностью и стрессом", – отметил эксперт.
Поэтому очень важно с самого раннего возраста начинать постепенно оставлять щенка одного: на полчаса, час, постепенно увеличивая этот период.
А вот откликаться на вокализированные призывы собаки категорически нельзя. Как только хозяин это сделает, у животного появится ассоциация: человек прибегает по первому лаю, подчеркнул эксперт. В итоге это может закрепиться в поведении как действенный способ добиться внимания.
"Еще один вариант избежать бурного поведения питомца – устроить ему перед уходом активную прогулку. Если собака хорошо устанет, она с большой вероятностью просто ляжет отдыхать", – отметил Карапетьянц.
Если проблему не удается скорректировать с помощью дрессировки, можно прибегнуть к использованию специального ошейника "антилай". Он реагирует на напряжение голосовых связок и, если оно сильное, вибрирует или распыляет аэрозоль с запахом лимона, который неприятен собаке.
"Такие ошейники совершенно безопасны для питомцев, но покупать их важно у проверенных производителей и проверять наличие сертификата. На практике этот способ помог справиться с проблемой очень многим владельцам", – отметил кинолог.
Больше всех к лаю и вою предрасположены собаки породы хаски. Это происходит потому, что они изначально были выведены, чтобы тянуть сани, а значит, в городских условиях владельцы не в состоянии дать животным необходимую нагрузку. Из-за этого такие собаки часто вымещают энергию, разрушая и разгрызая все в доме, а также подавая голос.
Помимо этого, в силу деформации носовой перегородки редко издают звуки собаки-брахицефалы: бульдоги, мопсы и подобные, заключил он.
Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский посоветовал владельцам учитывать свое постоянное отсутствие дома на этапе выбора собаки. В таком случае лучше завести питомца декоративной породы, например чихуахуа, мопса, той-пуделя или померанского шпица, – все они могут спокойно ждать хозяев дома целый день.