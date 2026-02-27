Форма поиска по сайту

27 февраля, 17:31

Общество
Кинолог Карапетьянц: специальный ошейник поможет отучить собаку лаять в одиночестве

Кинолог назвал способы отучить собаку лаять и выть в отсутствие хозяина

Фото: 123RF.com/anatolik1986

Активные прогулки и специальный ошейник помогут решить проблему воя собаки в отсутствие владельца. Об этом Москве 24 рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Он отметил, что для оставшейся в одиночестве собаки вокализация становится способом немного развлечься, а еще – позвать хозяина.

"С большой вероятностью все это происходит при изначальном неправильном подходе к воспитанию, когда ради присмотра за щенком кто-то из членов семьи всегда присутствует дома, а как только животное подрастет, все разбегаются по своим делам. В итоге для зверя одиночество становится неожиданностью и стрессом", – отметил эксперт.

Поэтому очень важно с самого раннего возраста начинать постепенно оставлять щенка одного: на полчаса, час, постепенно увеличивая этот период.

Если момент упущен и взрослая собака лает и воет, как только хозяин уходит, можно попытаться ее перевоспитать. Для этого следует на какое-то время оставить пса дома одного или в отдельной комнате, а самим остаться за дверью. Как только питомец перестанет лаять, нужно зайти и поощрить. Но повторять такое обучение придется как минимум месяц, потому что животное способно усваивать команды лишь в результате многократного повторения.
Константин Карапетьянц
кинолог

А вот откликаться на вокализированные призывы собаки категорически нельзя. Как только хозяин это сделает, у животного появится ассоциация: человек прибегает по первому лаю, подчеркнул эксперт. В итоге это может закрепиться в поведении как действенный способ добиться внимания.

"Еще один вариант избежать бурного поведения питомца – устроить ему перед уходом активную прогулку. Если собака хорошо устанет, она с большой вероятностью просто ляжет отдыхать", – отметил Карапетьянц.

Если проблему не удается скорректировать с помощью дрессировки, можно прибегнуть к использованию специального ошейника "антилай". Он реагирует на напряжение голосовых связок и, если оно сильное, вибрирует или распыляет аэрозоль с запахом лимона, который неприятен собаке.

"Такие ошейники совершенно безопасны для питомцев, но покупать их важно у проверенных производителей и проверять наличие сертификата. На практике этот способ помог справиться с проблемой очень многим владельцам", – отметил кинолог.

Больше всех к лаю и вою предрасположены собаки породы хаски. Это происходит потому, что они изначально были выведены, чтобы тянуть сани, а значит, в городских условиях владельцы не в состоянии дать животным необходимую нагрузку. Из-за этого такие собаки часто вымещают энергию, разрушая и разгрызая все в доме, а также подавая голос.

Также любят вокализировать все гончие породы, такие как бигль, бассет-хаунд, потому что у них в генетике заложено гнаться за добычей с лаем. А вот, например, собака породы басенджи не лает вообще – может лишь слегка подвывать.
Константин Карапетьянц
кинолог

Помимо этого, в силу деформации носовой перегородки редко издают звуки собаки-брахицефалы: бульдоги, мопсы и подобные, заключил он.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский посоветовал владельцам учитывать свое постоянное отсутствие дома на этапе выбора собаки. В таком случае лучше завести питомца декоративной породы, например чихуахуа, мопса, той-пуделя или померанского шпица, – все они могут спокойно ждать хозяев дома целый день.

Трошина Любовь

обществоживотныеэксклюзив

