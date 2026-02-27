Американское юрлицо ФБК внесено в перечень террористических организаций Росфинмониторинга

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Американское юрлицо "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, российский предшественник был признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) внесено в перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет об американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation (ACF). Ранее Генпрокуратура России призвала признать ее террористической организацией, а Верховный суд удовлетворил это решение.

До этого в список террористов и экстремистов попало объединение нескольких хлебопекарных компаний из Украины и Латвии – "Рижский хлеб", "Хлебный гурман", Lielezers и Ziedot.lv. Также членами объединения являются гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько.

Деятельность Бомиса и Приходько Родниковский райсуд Ивановской области признал экстремистской и запретил в августе 2025 года. Их единственный актив – 50% долей ООО "Рижский хлеб" был обращен в доход РФ.

