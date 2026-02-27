Форма поиска по сайту

27 февраля, 18:32

Происшествия

Основатель Readovka Костылев подозревается в хищении 1 млрд при исполнении госзаказа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении примерно 1 миллиарда рублей в ходе выполнения государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ. Об этом сообщил ТАСС .

"Возбуждено уголовное дело по факту хищения у Минобороны РФ", – уточнила следователь, в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения.

Сторона обвинения заявила, что Костылев подписал контракт на поставку для Минобороны РФ беспилотников общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. Следователь настояла на заключении экс-главы издания под стражу.

Адвокат Костылева добавил, что у него прошли обыски. Защитник также отметил, что дело о мошенничестве было возбуждено еще в сентябре 2025 года, подозреваемый неоднократно приходил к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.

При этом Костылев является не единственным фигурантом дела, указал юрист. Изначально расследование было начато в отношении другого неустановленного лица.

В конце 2024 года Костылев попал в серьезную аварию и перенес нескольких операций. В следующем году в руководстве Readovka произошли изменения. Позднее Костылев и его приближенные оказались под следствием по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на деятельность издания.

О задержании экс-главреда стало известно 27 февраля, хотя, по сообщениям СМИ, оно произошло двумя днями ранее. Следствие настаивало на двухмесячном аресте Костылева. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве.

