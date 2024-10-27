Владелец издания Readovka попал в ДТП в Смоленской области

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владелец издания Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, вечером 26 октября в деревне Рухань Костылев попал в ДТП на квадроцикле, в результате чего его выбросило из транспортного средства. Владельца Readovka в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Редакция издания подтвердила в своем телеграм-канале, что с Костылевым произошел несчастный случай во время его рабочего визита в Смоленскую область в рамках проекта "Многодетные деревни". По их информации, ему уже сделали операцию. Врачам удалось стабилизировать состояние владельца Readovka и сейчас его готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление.



"Все наши мысли и молитвы – с Алексеем. Убедительно просим не вестись на спекуляции и провокации, всю официальную информацию мы будем сообщать на наших ресурсах", – добавили в редакции.

Телеграм-канал Baza уточнил, что состояние Костылева оценивается как крайне тяжелое. У него зафиксировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Кроме того, врачи выявили тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. В связи с этим владельца Readovka решили подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в Ярославской области автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего восемь человек пострадали. По предварительным данным, женщина за рулем машины TANK выезжала с второстепенной дороги и не уступила дорогу автобусу "ПАЗ", который ехал по главной дороге.

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова рассказала, что она была за рулем автомобиля TANK и тоже пострадала в результате аварии. Она выразила готовность оказать другим пострадавшим в этой аварии необходимую поддержу и помощь.

