Собянин поздравил москвичей с годовщиной парада 1941 года на Красной площади

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил горожан с 85-й годовщиной военного парада, который прошел на Красной площади 7 ноября 1941 года. Об этом он написал в своем канале в MAX.

"(Парад. – Прим. ред.) продемонстрировал стойкость бойцов Красной армии, укрепил боевой дух нашего народа, стал началом пути от осажденной, но неприступной Москвы до поверженного Берлина", – отметил мэр.

По его словам, кадры исторической кинохроники с заснеженной главной площадью страны, лица красноармейцев и ополченцев, уходящих защищать город, и сегодня вызывают трепет и гордость.

Подвиг фронтовиков, приближавших Великую Победу, Собянин назвал бесконечно дорогим. В поздравлении прозвучали и строки песни из фильма "Битва за Москву".

Ветеранам глава города пожелал бодрости духа, сердечного тепла и благополучия, а их близким, детям, внукам и правнукам – успехов и мирного неба над головой.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила Победу на свою и чужую. Президент напомнил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. Именно поэтому РФ чтит действия всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков.