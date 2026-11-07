Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 05:41

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

ТАСС: уголовное дело супруга блогера Блиновской о неуплате налогов прекращено

Дело супруга блогера Блиновской о неуплате налогов прекращено – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Следователи прекратили уголовное преследование Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, по делу об уклонении от уплаты налогов. Причиной стало его участие в специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Блиновского объявили в розыск после того, как у него обнаружили налоговый долг, который он не мог погасить на протяжении восьми месяцев. Изначально задолженность составляла порядка 388 тысяч рублей, однако за несколько месяцев сумма выросла до 432 тысяч.

В марте 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Позже наказание сократили до четырех с половиной лет.

Супругу блогера предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Весной 2024 года Алексей заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону проведения СВО. В связи с этим дело выделили в отдельное производство, а уголовное преследование временно приостанавливали.

По данным СМИ, Блиновский служит в звании младшего сержанта в отряде беспилотных летательных аппаратов. Он помогает в 3D-производстве запчастей для беспилотников в полевых условиях.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика