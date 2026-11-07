ТАСС: уголовное дело супруга блогера Блиновской о неуплате налогов прекращено

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Следователи прекратили уголовное преследование Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, по делу об уклонении от уплаты налогов. Причиной стало его участие в специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Блиновского объявили в розыск после того, как у него обнаружили налоговый долг, который он не мог погасить на протяжении восьми месяцев. Изначально задолженность составляла порядка 388 тысяч рублей, однако за несколько месяцев сумма выросла до 432 тысяч.

В марте 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Позже наказание сократили до четырех с половиной лет.

Супругу блогера предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Весной 2024 года Алексей заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону проведения СВО. В связи с этим дело выделили в отдельное производство, а уголовное преследование временно приостанавливали.

По данным СМИ, Блиновский служит в звании младшего сержанта в отряде беспилотных летательных аппаратов. Он помогает в 3D-производстве запчастей для беспилотников в полевых условиях.