SHOT: судебные приставы объявили в розыск мужа "королевы марафонов" Блиновской

Судебные приставы разыскивают супруга блогера Елены Блиновской Алексея. По данным СМИ, мужчина на протяжении 8 месяцев не может погасить налоговый долг. Подробности – в материале Москвы 24.

Долг продолжает расти

Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда

Судебные приставы объявили в розыск Алексея Блиновского, супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской, которая отбывает срок за неуплату налогов и отмывание денег. По данным телеграм-канала SHOT, у мужчины имеется налоговый долг, который он не может погасить уже на протяжении 8 месяцев: ФНС выставила Алексею счет еще в декабре 2025-го.

Изначально задолженность составляла порядка 388 тысяч рублей, и за несколько месяцев сумма выросла до 432 тысяч, а пени продолжают капать. Из-за этого приставы возбудили исполнительное производство по принудительному взысканию задолженности.

Помимо этого, Алексей должен выплатить 17 тысяч рублей за коммунальные услуги по бизнесу в Адыгее, который семья блогеров хотела запустить в 2020-м, но дело до этого так и не дошло. При этом общая сумма долгов Блиновского составляет 9,5 миллиона рублей.

На хорошем счету

Фото: телеграм-канал SHOT

В марте 2025-го суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Позже наказание было сокращено до 4,5 года.

Супругу блогера было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Однако весной 2024-го Алексей заключил контракт с министерством обороны РФ и уехал в зону проведения специальной военной операции. В связи с этим дело было выделено в отдельное производство, а уголовное преследование временно приостановлено.

По данным СМИ, Блиновский служит в звании младшего сержанта в отряде БПЛА. В середине июня телеграм-канал Mash сообщил, что Алексей помогает в 3D-производстве запчастей для беспилотников в полевых условиях.

"Бойцы печатают запчасти для БПЛА, включая оптоволокно", – передали журналисты.

Супруг блогера служит в ДНР, а в Москву наведывается лишь в командировки, чтобы договориться о поставках комплектующих. По данным телеграм-канала, Алексей находится на хорошем счету у командования бригады.

Три свадьбы

Алексей Блиновский родился в Ярославле, в университете изучал экономику. Развивался как бизнесмен, причем пробовал себя в разных сферах, в том числе в строительной, табачной, занимался зерном и кормами для животных, разведением форели. Кроме того, он был инвестором рыбных ресторанов, основал бизнес по добыче полезных ископаемых, а также пробовал себя в ювелирном деле. Блиновский вел бизнес преимущественно в Ярославской области. По данным СМИ, на фоне уголовного дела и крупных долгов несколько фирм Блиновского были ликвидированы.

Алексей женился на Елене в 2008-м. При этом впоследствии пара устраивала еще две свадьбы – на 10-летие и 15-летие совместной жизни; торжества прошли с огромным размахом. За годы брака у супругов родились четверо детей.

В конце июля 2026-го адвокат Алексея рассказала, что ее подзащитный видится с женой, которая отбывает наказание в колонии во Владимирской области, в рамках положенных законом свиданий, сообщает Life.ru. По ее словам, Блиновским разрешено долгосрочное свидание (трое суток) раз в полгода и краткосрочное – раз в три месяца.