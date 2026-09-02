Против журналистки "Дождя" Котрикадзе возбудили новое уголовное дело

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/katyakotrikadze (Екатерина Котрикадзе признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против журналистки телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

Согласно позиции ведомства, она неоднократно уклонялась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Отмечается, что противоправная деятельность журналистки была установлена во время совместной работы следователей СК и оперативных служб.

В ближайшее время ей заочно предъявят обвинение.



В сентябре прошлого года МВД объявило Котрикадзе в розыск. В июне против журналистки возбудили другое уголовное дело. Позднее Котрикадзе заочно арестовали.

Ее подозревали в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иноагентов. Следствие указывало, что Котрикадзе опубликовала в соцсетях сообщения с фейками о действиях военных против мирных граждан Украины.

В феврале 2026 года ее приговорили к 8 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ.

