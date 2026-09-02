Эксперт Карпычева: жесткое планирование бюджета чревато импульсивными покупками

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Любую формулу распределения бюджета необходимо подстраивать под собственные нужды и обязательно выделять часть денег на "хотелки". В противном случае велик риск срывов, предупредила в разговоре с Москвой 24 независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

Ранее в Сети завирусилась формула "финансовой свободы". Одна из пользовательниц рассказала, что весь бюджет нужно делить на пять категорий. 55% оставлять на обязательные расходы (жилье, еду, транспорт), 15% выделять на любые имеющиеся цели, например отпуск. Еще столько же инвестировать или направлять на долгосрочные проекты, 10% тратить на оплату долгов или учебу, а оставшиеся 5% оставить на все, чего захочется.

По мнению Карпычевой, главная ценность такой схемы в том, что она способна заставить многих задуматься о планировании финансов и дать четкую опору, от которой можно оттолкнуться и начать этим заниматься.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Однако данную формулу нельзя назвать готовым решением для всех. Ее можно сравнить с тарелкой, которую в диетологии делят на несколько частей: четверть – белок, еще четверть – сложные углеводы, а половина – фрукты и овощи. Считается, что это эффективный способ улучшить здоровье, однако у кого-то аллергия на молочный белок, у другого гастрит, и много овощей с фруктами ему вредно. То есть все же требуется адаптировать систему под себя.

Например, ипотека или аренда квартиры иногда может съедать 70% дохода. При попытках втиснуться в рекомендованные 55% в конкретной ситуации легко почувствовать себя неудачником или начать урезать другие важные категории – в итоге система рухнет. Зато те, у кого расходы на жилье существенно ниже, могут смещать пропорции в другую сторону, отметила эксперт.

"Но тут советую быть очень аккуратными, потому что всегда есть соблазн потратить вроде как "освободившуюся" часть бюджета на какую-то не самую необходимую вещь или отпуск. Задуматься нужно прежде всего о том, есть ли финансовая подушка безопасности в размере, способном покрыть хотя бы 3, а лучше 6 месяцев базовых расходов. Если ее нет, то, как бы неприятно это ни звучало, лучше подождать с путешествиями и вложиться в уверенность в завтрашнем дне", – посоветовала Карпычева.

При этом абсолютно правильной она назвала часть, отведенную на различные "хотелки". Это верный психологический подход, когда человек изначально разрешает себе тратить немного в удовольствие. Таким образом снижается риск возникновения внутреннего сопротивления, который способен привести к срыву и импульсивным покупкам, подчеркнула Карпычева.

Ранее эксперт рассказала, как не разориться во время отпуска. В том числе стоит отказаться от перекусов на центральных улицах города: в так называемых туристических местах цены на еду в кафе и в ресторанах завышены примерно на 40%.