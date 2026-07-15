Эксперт Бархота дал рекомендации, как сократить срок выплаты ипотеки

Центробанк сообщил об увеличении доли населения, которая полностью выплатит ипотеку лишь к 70–75 годам. С чем это связано и как быстрее погасить кредит за жилье, разбиралась Москва 24.
Бремя длиною в жизнь?
Банк России зафиксировал рост доли граждан, которые планируют полностью выплатить ипотеку в возрасте от 70 до 75 лет, сообщает газета "Известия".
Во второй половине 2025-го число таких граждан увеличилось до 19% по сравнению с 17% в первом полугодии. В итоге примерно 178 тысяч клиентов банков, то есть каждый пятый, будут рассчитываться по своим обязательствам уже после наступления 70-летия.
При этом доля тех, чьи выплаты по ипотеке продлятся после достижения 60 лет, оказалась еще более существенной и достигла примерно 65% от всех выдач. Причиной такой тенденции стало регулярное оформление долгосрочных кредитов на 25–30 лет, на долю которых в 2025 году пришлось свыше половины всех сделок.
В пресс-службе Центробанка также сообщили, что регулятор не собирается вводить запреты на выдачу ипотеки с максимальными сроками ее закрытия в пенсионном возрасте. Главными угрозами ЦБ по-прежнему считает минимальный размер первого взноса и чрезмерную закредитованность граждан.
При этом в июле Центробанк ужесточил другие правила выдачи ипотеки. Рискованность кредита теперь определяется по двум главным критериям: высокая долговая нагрузка, из-за которой большая часть доходов гражданина уходит на выплаты, а также низкий первоначальный взнос. Такие меры направлены на то, чтобы защитить заемщиков от утраты недвижимости, а банки – от финансовых потерь.
Правила комфортных выплат
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил в разговоре с Москвой 24, что за последние годы вырос средний размер кредита и средний срок ипотеки. По его словам, еще 10 лет назад максимальный период в большинстве случаев ограничивался 20 годами, следом он увеличился до 25, а теперь составил 30 лет.
"В свою очередь, пик профессиональной деятельности человека и высокий уровень дохода возникают примерно к 40 годам. Если предположить, что какой-то гражданин берет ипотечный кредит на 30 лет, естественно, он завершает его погашение, будучи пенсионером", – отметил эксперт.
Он добавил, что за последние 8 лет цены на жилье выросли примерно в 3 раза в рублевом выражении, и, чтобы платеж не превышал 40% дохода, срок кредита растягивается. Такая тенденция говорит о недооценке рисков неплатежеспособности при наступлении пенсии или нетрудоспособности, когда доход снижается, но обязательства перед банком еще не закрыты.
Компромиссным решением могла бы служить возможность заемщика, вошедшего в пенсионный период, переложить обслуживание кредита на наследников еще при жизни. Сейчас часто так и происходит, но это должно быть не добровольное решение, а обязательство, подчеркнул Бархота.
Что касается более быстрого закрытия ипотеки, эксперт порекомендовал на момент оформления кредита до одобрения заявки выбрать вариант платежа, при котором он будет более комфортным.
"То есть заложить запас: при доходе 100 тысяч рублей не надо брать ипотеку с платежом 40 тысяч, даже если на 10 лет. Лучше взять платеж 20 тысяч, растянуть срок. Тогда при перебое с доходами не возникнет нервной ситуации, когда сложно обслуживать кредит", – объяснил эксперт.
В процессе опытные ипотечники используют схему досрочного погашения: они не копят миллион, а каждый месяц, помимо ежемесячного платежа, вносят еще маленькую часть. При такой схеме теоретически 15-летний кредит можно погасить за 5–7 лет, добавил специалист.
Третий момент – правильное отношение к ипотеке. Некоторые стремятся как можно быстрее закрыть ее и относятся как к бремени, от которого нужно скорее избавиться, из-за этого жертвуют семейными расходами. Однако ипотека – длительный процесс, и относиться к ней стоит как к платежам за ЖКХ и другим потребительским расходам, подчеркнул Бархота.
В свою очередь, экономист Татьяна Полиди в беседе с Москвой 24 отметила, что оформление ипотеки в возрасте 35–40 лет на долгий срок часто заканчивается досрочным погашением.
"Банки знают, что большая доля заемщиков гасят выплаты преждевременно. В своей бизнес-модели они закладывают, что, даже если номинально в договоре 30 лет, фактический срок жизни кредита составляет чаще всего 10", – отметила эксперт.
Например, если после оформления ипотеки прошло 5 лет и доходы семьи возросли, доступность оплаты кредита увеличилась, люди начали гасить больше. А это позволяет сократить срок обязательств. Более того, при нынешнем уровне ставок возникает огромная переплата, и заемщики стараются погасить долг как можно быстрее. Поэтому на практике проблемы нет, она номинальная, считает экономист.
При этом риск того, что заемщик перестанет платить, обычно страхуется (человек может лишиться работы и будучи трудоспособным), добавила экономист.
Таким образом, угрозы российской экономике нет, потому что 90% гасят кредит за 10–15 лет. Ситуация, когда человек в 70–75 лет продолжает платить, редка и опасности не несет, уверена Полиди.