Эксперт Бархота дал рекомендации, как сократить срок выплаты ипотеки

Центробанк сообщил об увеличении доли населения, которая полностью выплатит ипотеку лишь к 70–75 годам. С чем это связано и как быстрее погасить кредит за жилье, разбиралась Москва 24.

Бремя длиною в жизнь?

Банк России зафиксировал рост доли граждан, которые планируют полностью выплатить ипотеку в возрасте от 70 до 75 лет, сообщает газета "Известия".

Во второй половине 2025-го число таких граждан увеличилось до 19% по сравнению с 17% в первом полугодии. В итоге примерно 178 тысяч клиентов банков, то есть каждый пятый, будут рассчитываться по своим обязательствам уже после наступления 70-летия.

При этом доля тех, чьи выплаты по ипотеке продлятся после достижения 60 лет, оказалась еще более существенной и достигла примерно 65% от всех выдач. Причиной такой тенденции стало регулярное оформление долгосрочных кредитов на 25–30 лет, на долю которых в 2025 году пришлось свыше половины всех сделок.

В пресс-службе Центробанка также сообщили, что регулятор не собирается вводить запреты на выдачу ипотеки с максимальными сроками ее закрытия в пенсионном возрасте. Главными угрозами ЦБ по-прежнему считает минимальный размер первого взноса и чрезмерную закредитованность граждан.

При этом в июле Центробанк ужесточил другие правила выдачи ипотеки. Рискованность кредита теперь определяется по двум главным критериям: высокая долговая нагрузка, из-за которой большая часть доходов гражданина уходит на выплаты, а также низкий первоначальный взнос. Такие меры направлены на то, чтобы защитить заемщиков от утраты недвижимости, а банки – от финансовых потерь.

Правила комфортных выплат

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил в разговоре с Москвой 24, что за последние годы вырос средний размер кредита и средний срок ипотеки. По его словам, еще 10 лет назад максимальный период в большинстве случаев ограничивался 20 годами, следом он увеличился до 25, а теперь составил 30 лет.

"В свою очередь, пик профессиональной деятельности человека и высокий уровень дохода возникают примерно к 40 годам. Если предположить, что какой-то гражданин берет ипотечный кредит на 30 лет, естественно, он завершает его погашение, будучи пенсионером", – отметил эксперт.

Он добавил, что за последние 8 лет цены на жилье выросли примерно в 3 раза в рублевом выражении, и, чтобы платеж не превышал 40% дохода, срок кредита растягивается. Такая тенденция говорит о недооценке рисков неплатежеспособности при наступлении пенсии или нетрудоспособности, когда доход снижается, но обязательства перед банком еще не закрыты.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если говорить про меры, которые предупреждали бы эту ситуацию, на мой взгляд, необходимы изменения в законодательных и ипотечных условиях. Надо ввести запрет на выдачу кредита, если человек сможет выплатить его только к пенсионному возрасту, и не допускать того, чтобы банк в коллаборации с заемщиком был способен бесконечно растягивать сроки. В противном случае, если человек не сможет платить, квартира в качестве залогового имущества может оказаться изъята.

Компромиссным решением могла бы служить возможность заемщика, вошедшего в пенсионный период, переложить обслуживание кредита на наследников еще при жизни. Сейчас часто так и происходит, но это должно быть не добровольное решение, а обязательство, подчеркнул Бархота.

Что касается более быстрого закрытия ипотеки, эксперт порекомендовал на момент оформления кредита до одобрения заявки выбрать вариант платежа, при котором он будет более комфортным.

"То есть заложить запас: при доходе 100 тысяч рублей не надо брать ипотеку с платежом 40 тысяч, даже если на 10 лет. Лучше взять платеж 20 тысяч, растянуть срок. Тогда при перебое с доходами не возникнет нервной ситуации, когда сложно обслуживать кредит", – объяснил эксперт.

В процессе опытные ипотечники используют схему досрочного погашения: они не копят миллион, а каждый месяц, помимо ежемесячного платежа, вносят еще маленькую часть. При такой схеме теоретически 15-летний кредит можно погасить за 5–7 лет, добавил специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Второй лайфхак связан с возможностью рефинансирования: как только процентная ставка снижается, например, на 1%, в этом есть смысл. Возникает экономия либо в размере ежемесячного платежа, либо в сокращении срока.

Третий момент – правильное отношение к ипотеке. Некоторые стремятся как можно быстрее закрыть ее и относятся как к бремени, от которого нужно скорее избавиться, из-за этого жертвуют семейными расходами. Однако ипотека – длительный процесс, и относиться к ней стоит как к платежам за ЖКХ и другим потребительским расходам, подчеркнул Бархота.

В свою очередь, экономист Татьяна Полиди в беседе с Москвой 24 отметила, что оформление ипотеки в возрасте 35–40 лет на долгий срок часто заканчивается досрочным погашением.

"Банки знают, что большая доля заемщиков гасят выплаты преждевременно. В своей бизнес-модели они закладывают, что, даже если номинально в договоре 30 лет, фактический срок жизни кредита составляет чаще всего 10", – отметила эксперт.

Например, если после оформления ипотеки прошло 5 лет и доходы семьи возросли, доступность оплаты кредита увеличилась, люди начали гасить больше. А это позволяет сократить срок обязательств. Более того, при нынешнем уровне ставок возникает огромная переплата, и заемщики стараются погасить долг как можно быстрее. Поэтому на практике проблемы нет, она номинальная, считает экономист.





Татьяна Полиди экономист Математически получается так, что при огромной ставке и увеличении срока кредита возрастает процентное бремя и платеж не снижается. Банки это знают. При ставках 16–18% срок 30 лет не имеет смысла, это заведомо невыгодный продукт, который могут навязывать, неправильно информируя заемщика. Поэтому нет смысла в таком длительном платеже. Банки, даже если оформляют такие кредиты, понимают, что за трудовую жизнь они будут погашены.

При этом риск того, что заемщик перестанет платить, обычно страхуется (человек может лишиться работы и будучи трудоспособным), добавила экономист.

Таким образом, угрозы российской экономике нет, потому что 90% гасят кредит за 10–15 лет. Ситуация, когда человек в 70–75 лет продолжает платить, редка и опасности не несет, уверена Полиди.