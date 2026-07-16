Шесть человек погибли при падении автобуса с обрыва в китайской провинции Сычуань

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Микроавтобус упал с обрыва в городском округе Яань китайской юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило управление общественной безопасности уезда Баосин.

В результате ДТП погибли 6 человек, еще 11 получили травмы. Один из выживших находится в тяжелом состоянии, остальные десять получили легкие травмы. Всего в микроавтобусе находилось 17 пассажиров.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, транспорт на полном ходу врезался в дорожное ограждение, после чего рухнул с обрыва на обмелевшее русло реки.

Ранее в американском Пайксвилле рейсовый автобус после столкновения не менее чем с восемью автомобилями врезался в здание компании FedEx. В результате ДТП пассажиры оказались заблокированы в салоне. Один легковой автомобиль перевернулся.