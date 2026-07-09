28 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием в американском Балтиморе

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На окраине американского города Балтимора пассажирский автобус врезался в здание. Об этом сообщает пожарное управление округа.

В результате инцидента пострадали 28 человек. К месту происшествия были стянуты экстренные службы и медицинский вертолет.

Также отмечается, что очевидцы сняли на видео последствия аварии: автобус врезался в угол строения, а на подъезде к нему остались несколько поврежденных автомобилей.

Ранее 15 человек пострадали во время ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Транспорт ехал по трассе в сторону Стамбула, но водитель не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением в провинции Болу.