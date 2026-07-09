01:59Происшествия
В аэропорту иранского города Ираншахр прогремели взрывы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропорту иранского города Ираншахр прогремели взрывы. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.
Отмечается, что взрывы были слышны непосредственно на взлетно-посадочной полосе и в здании авиагавани. После чего над терминалом поднялся столб дыма.
Подробности происшествия не приводятся. Данные о пострадавших не поступали.
Взрыв произошел на фоне заявления Центрального командования ВС США (CENTCOM) о нанесении дополнительных ударов по иранским объектам. Целью операции названо ослабление способности Ирана контролировать Ормузский пролив.