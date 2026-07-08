Сотрудник больницы в Херсонской области погиб из-за атаки ВСУ

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Сотрудник больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

"Только что украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ. Удар пришелся по станции скорой помощи", – написал Сальдо в MAX.

Глава региона добавил, что пострадали две машины скорой помощи и хозпостройка. Точная информация о последствиях уточняется.

Ранее украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с машиной скорой помощи в поселке Борисовка в Белгородской области. В результате ранения получили фельдшер и водитель.

Подобная атака в Борисовском округе региона также произошла в конце мая. Тогда дрон целенаправленно ударил по карете скорой помощи, когда она передвигалась по трассе Борисовка – Головчино.